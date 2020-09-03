En Şık Benim ne zaman başlıyor? Moda yarışması En Şık Benim'in formatı nedir?

Ünlü tasarımcı ve modacı Raşit Bağzıbağlı’nın sunuculuğunu ve jüriliğini üstlendiği En Şık Benim isimli yarışmanın yayın tarihi belli oldu.

EN ŞIK BENİM NE ZAMAN?

Raşit Bağzıbağlı’nın Türkiye’den ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen başvurular arasından seçeceği yarışmacılar, haftanın 5 günü boyunca şıklık savaşı verecek. En Şık Benim programı 7 Eylül Pazartesi günü saat 16.30'da başlıyor.

EN ŞIK BENİM FORMATI NEDİR?

Kendileri için özel olarak hazırlanan mağazada zamana karşı yarışacak olan yarışmacılar, kısıtlı sürede en şık kombini yapmaya çalışacaklar.

Alışveriş sonunda oluşturulan konseptleri Raşit Bağzıbağlı yorumlayarak yarışmacıları puanlayacak.

Raşit Bağzıbağlı’nın puan verirken ince eleyip sık dokuyacağı ve yorumlarıyla gündem yaratacağı “En Şık Benim”de her ayın birinci olan yarışmacısı 50 bin lira değerindeki büyük ödülün de sahibi olacak.

