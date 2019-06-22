En sıra dışı evlilik teklifleri! Böyle bir evlilik teklifi alsanız napardınız?

Evlenme kararı almak zor iştir; teklif etmek de ince iş! ‘Doğru insanı’ bulmadan fikir sahibi olanların işi kolaydır ama olmayanlarınki mesai ister. “Nasıl?”, “Ne zaman?” ve “Nerede?” sorularının yanıtını bulmak bazen günler alabilir. Orijinal bir teklif yapmak isteyenler ince eler sık dokur. Ama bu teklifler fazla fazla orijinal olmuş.

İşte sıra dışı evlilik teklifleri...

Bir kadın, sosisli sandviçinin içinde tek taş yüzükle karşılaştı. Erkek arkadaşı sosise yüzüğü saplayarak evlenme teklif etti.



Bir başka çift ise nişanlandıklarını, tütün kutusu içine konulan iki alyansın fotoğrafını paylaşarak duyurdu.



Bazıları okuyunca yüzünü ekşitebilir ama bir damat adayı sevdiği kadına kamyona yüklediği iki umumi tuvaletin kapısına, “Benimle evlenir misin?” yazılı büyük bir afiş yapıştırdı.



Bir ilginç teklif de bir adamın kız arkadaşına çocuklarının bebek bezinin üzerine yazarak yaptığı evlenme teklifi oldu. Genç anne, bebeğinin altını değiştirirken bezi açtığında tek taş yüzük ve siyah kalemle yazılı soruyla karşılaştı.

Ve diğer ilginç teklifler...



