MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. En Son Babalar Duyar’ın Ceren'i Jale Özkan'ın karnı burnunda!

En Son Babalar Duyar’ın Ceren'i Jale Özkan'ın karnı burnunda!

06.06.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En Son Babalar Duyar’ın Ceren'i olarak hafızalarda yer eden ve uzun süredir ekrandan uzak olan Jale Özkan anne olmak için gün sayıyor!

En Son Babalar Duyar’ın Ceren'i Jale Özkan'ın karnı burnunda!

Çocuk oyuncu Jale Özkan, yıllar sonra ortaya çıktı. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Çocuk yıldızın, değişimi sosyal medyada gündem oldu.

'En Son Babalar Duyar' dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle hafızalara kazınan Jale Özkan bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

1

8 Kasım 2015'de Ömür Özkan ile hayatını birleştiren oyuncu 8,5 aylık hamile.

2
Jale Azaklı Özkan, "Evlendikten sonra setlere biraz ara vermek durumunda kaldım. Ama setleri çok özledim. Reklam, dizi ve sinema arasında bir ayrım yapmıyorum. Senaryosu içime sindikten sonra herhangi bir projede yer alabilirim" demişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deterjanlı suyla gözü yıkamak tedavi eder mi? Bu belirtiye dikkat! Deterjanlı suyla gözü yıkamak tedavi eder mi? Bu belirtiye dikkat!
Hamile olduğunu bakın nasıl duyurduHamile olduğunu bakın nasıl duyurdu
İşte Yeşilçam dizisi oyuncularıİşte Yeşilçam dizisi oyuncuları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
edep edep

En Çok Okunan Haberler

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Bodrum'da sezonu açtı! Nefes kesen pozlar

Bodrum'da sezonu açtı! Nefes kesen pozlar

Cinsel ilişkisini kasede almıştı! Samimi sözler

Cinsel ilişkisini kasede almıştı! Samimi sözler

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Bomba iddia: Kendini mehdi olarak görüyor! Oğlunu ise...

Bomba iddia: Kendini mehdi olarak görüyor! Oğlunu ise...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.