En Son Babalar Duyar'ın Defne'siydi... İstanbul'u bırakıp o şehre yerleşti! Yeni işini anlattı

'En Son Babalar Duyar' dizisi yayınlandığı dönemlerde büyük bir ilgiyle izleniyordu. Dizinin Defne'si Burçak Işımer yıllar sonra ortaya çıktı.

Tarzı ve yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Işımer, ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Yaşamını Ankara'da sürdüren oyuncu En Son Babalar Duyar dizisi hakkında konuştu.

Oyuncu; "İçinde bulunmaktan en keyif aldığım projelerden biri oldu. Evimde nasıl rahatsam orada da o derece huzurlu ve bol kahkahalı zamanlar geçirdim. 'En Son babalar Duyar'ın yeri benim için her zaman ayrıdır. Sebebiyse tipik Türk ailesini bizlere taşıyan bir dizi olması. O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş diye düşünmeden edemiyor insan" ifadelerini kullandı.

"ZAMAN DİLİMİ OLDUKÇA VERİMLİ GEÇİYOR"

Işımer, 2011'den beri Ankara Devlet Tiyatrosu’nda koreograflık yapıyor. Oyuncu, "Tiyatronun seyircilerle buluşma aşamasına kadar olan prova süreci benim için çok heyecan verici. Televizyonla arasındaki teknik değişkenler, estetik anlamda da farklılıklar yaratıyor. Birini bir diğeriyle kıyaslamaya gerek görmememin sebebi ikisinde de ayrı güzellikler bulmam" ifadelerini kullandı.

Habertürk'ün haberine göre, Burçak Işımer; "Ekranlarda neden görünmediğimi soranlar çok oluyor. İstanbul’da yaşasaydım kopukluk olmayacaktı kuşkusuz. Bununla birlikte sanatın diğer dallarıyla geçirdiğim bu zaman dilimi de oldukça verimli geçiyor. Belki yakında ışınlanmayı keşfederim, o zaman ekranlarda da buluşuruz. Kim bilir?" şeklinde konuştu.







