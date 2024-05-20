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Kızılcık Şerbeti'nin 'Görkem'i Özge Özacar Ali Koç'tan sonra dünyaca ünlü oyuncuyla... Görenler "Kadın her masada var" dedi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
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Kızılcık Şerbeti'nin 'Görkem'i Özge Özacar hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla gündeme geliyor. Özacar, Cannes'da Piyanist filmindeki performansıyla hafızalara kazınan ABD'li aktör Adrien Brody ile ayaküstü sohbet etti. O anları paylaşmayı da ihmal etmedi.

Kızılcık Şerbeti'nin 'Görkem'i Özge Özacar Ali Koç'tan sonra dünyaca ünlü oyuncuyla... Görenler "Kadın her masada var" dedi

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Görkem' karakteri ile adından sıkça söz ettiren ünlü isim bu kez de Cannes pozları ile gündeme geldi.

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Bu yıl 77.'si gerçekleştiren Cannes Film Festivali'ne katılan ünlülerden biri de Özge Özacar oldu.

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"YAŞAYAN EFSANE"

Özacar, Cannes'ta kırmızı uzun elbisesi ile boy gösterdi. Ünlü isim birbirinden iddialı pozlarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Ardından ise Roman Polanski'nin yönetmenliğini üstlendiği 2002 yapımı The Pianist filmiyle "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Oscar ödülü alan başarılı aktör Adrien Brody ile sohbet ettiği anları sayfasında paylaştı.

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AKLA ALİ KOÇ GELDİ

Özacar, o anları sosyal medya hesabında “Zamanımızın en büyük ilham kaynağı! Yaşayan efsane” notuyla paylaştı.

Oyuncunun paylaşımı kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı. Oyuncunun paylaşımına "Sosyal medyada Ali Koç'la da aynı masada oturmuştu", "Kadın her masada", "Sürekli görüyorum" gibi yorumlar yapıldı.

Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ve Ali Koç beraber görüntülenince gündem oldu! Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ve Ali Koç beraber görüntülenince gündem oldu!

Koyu Fenerbahçeli olan Özge Özacar geçtiğimiz günlerde de bir etkinlikte Ali Koç'un yanında görüntülenmişti.


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Özge Özacar
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