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Dışarı zıt anlamlısı nedir? Dışarı kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

20.01.2023 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde birçok farklı kültürden gelen çok sayıda sözcük bulunmaktadır. Her sözcüğün gerçek manasının yanı sıra eş anlamlısı ya da zıt anlamlısı da bulunabilir. Dışarı sözcüğü de bunlardan biridir. Bu sözcük günümüzde sıklıkla karşımıza çıkan kelimeler arasındadır. Bir kelimenin zıt anlamlı karşılığı olabilmesi için mana yönünden tam aksini anlatması gerekir. Peki, dilimizde çok sık kullanılan dışarı kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Dışarı zıt anlamlısı nedir? Dışarı kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Dışarı sözcüğü gerek günlük konuşmalarda gerekse yazışmalarda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcük Eski Türkçe bir kelimedir. Eski Türkçe dış anlamında kullanılan “tāş” kelimesinden +gArU son ekiyle türetilen "taşġaru" kelimesinden evrilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre dışarı sözcüğünün birden fazla manası mevcuttur. Bu manalar şu şekildedir:

  • (İsim) Dış çevre, dış yer, hariç
  • (İsim) Kişinin konutundan ayrı olan yer
  • (İsim) Yurt dışı
  • (Zarf) Dışa, dış çevreye

Ayrıca dışarı sözcüğünün içerisinde geçtiği "gözü dışarıda", "dışarıdan evlenme" gibi birleşik kelimeler ve "dışarı çıkmak", "dışarı vurmak", "dışarı atmak" gibi dilimizde kalıplaşmış deyim ve atasözleri de mevcuttur.

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Dışarı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Dışarı sözcüğü dilimizde çok sık kullanılan sözcükler arasındadır. Cümle içerisinde çoğunlukla isim görevinde kullanılsa da bazı durumlarda zarf görevini de üstlenir. Dışarı sözcüğünün anlam yönünden zıddı belirten yalnızca bir sözcük mevcuttur. Dışarı kelimesinin zıt anlamı olan bir sözcük vardır. Dışarının zıt anlamlısı olan sözcük:

  • İçeri

İçeri sözcüğü dışarı kelimesinin "dış çevre, dış yer, hariç" anlamı bakımından tam aksini ifade eder. İki kelimenin manası birbiriyle ters bağlantılı ilişki içerisinde olduğunda zıt anlamlı olarak kabul edilir. Dışarı sözcüğü nasıl ki dış tarafı belirtiyorsa içeri sözcüğü de tam aksini yani iç kısmı belirtmek için kullanılır.

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Dışarının zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Dışarı sözcüğü ve karşıt anlamlısı olan sözcük cümle içerisinde birbirinin zıt anlamlısı olarak kullanılabilmektedir. Dışarı zıt anlamlısı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler kurmamız gerekirse:

  • Bu kılıkta evin içerisine girmesi çok zordu.
  • İçeride öyle bir gürültü koptu ki bomba patladı sandık.
  • Odanın içerisinde kaybettiği ayakkabılarını bir türlü bulamıyordu.
  • Kardeşim istediğim zaman içeri girebileceğimi söyledi.
  • Bir süre içeriden gelen kavga seslerini dinledim.
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