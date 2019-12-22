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Endonezya'da döner için günlerce bekliyorlar

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 22.12.2019 12:41 | Son Güncelleme

Başkent Cakarta'da yaşayan Muğlalı Muhammed Mustafa'nın seyyar tezgahta sattığı döner için Endonezyalılar isimlerini günler öncesinden sipariş listesine yazdırıyor - Endonezyalı Salim: - "İki gün önce geldiğimde siparişler dolu olduğu için döner alamadım ancak bugüne döner sırasında yer bulabildim"

CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezyalılar, başkent Cakarta'da satılan döneri yiyebilmek için isimlerini günler öncesinden sipariş listesine yazdırıyor.

Başkentin Sawah Besar bölgesinde sokakta kurduğu seyyar tezgahta dürümde tavuk döner satan 33 yaşındaki Muğlalı Muhammed Mustafa, siparişlere yetişemiyor.

Sosyal medyada lezzetli tavuk döneriyle ünlenmesinin ardından taleplere yetişemeyen ve iş ortaklığı teklifleri artan Mustafa, yoğun talebi karşılamak için restoran açmayı planlıyor.

Endonezya’da 10 yıldır yaşadığını, son 5 yıldır döner işiyle uğraştığını belirten Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Türkiye’de Gümrük İşletme bölümü okudum. İşim dolayısıyla daha önce Çin’de yaklaşık 5 yıl yaşadım. Endonezya’ya taşındıktan sonra başka ticari işlerle de uğraşmıştım. Ama diğer işlerime göre döner işi biraz daha iyi oldu.'' dedi.

Dönerlerinin son dönemde birkaç YouTuber'ın kanalında yayımlamasının ardından bir anda ünlendiğini dile getiren Mustafa, görüntülerin bazı yerel kanallara da konu olması sonrasında Endonezyalıların ilgisinin daha da arttığını ifade etti.

- 3 gün öncesinden siparişler doluyor

Mustafa, bazen 3 gün öncesinden siparişlerin dolduğunu ve bazı günlerde de aynı gün gelen müşterinin 4 saat bekledikten sonra ancak döner alabildiğini dile getirdi.

Endonezya’da pek bulunmayan Türk baharatları ve döner sosunun tat olarak sevildiğini belirten Mustafa, döner için lavaş ekmeklerini tezgahta taze olarak pişirmelerinin de müşterilerin hoşuna gittiğini söyledi.

Eşinin Endonezyalı olduğunu ve iki çocukları bulunduğunu belirten Mustafa, ''Günde 300’den fazla döner satıyoruz. Yoğunluk olduğu için önceden gelenlerin isimlerini kaydediyoruz. Şu anki yerimiz küçük olduğundan mevcut talebe yetişemiyoruz.'' diye konuştu.

Ünlenmesiyle ortaklık tekliflerinin de arttığını anlatan Mustafa, ''Başkent ve diğer şehirler için şube çalışmalarımız oldu. Ülke genelinde de en doğudaki Papua’dan batıdaki Açe bölgesine kadar 200’den fazla şube açılması yönünde talep var.'' dedi.

Cakarta’da ''İstanbul Kebab'' ismiyle hizmet veren seyyar tezgahta, küçük boy döner 9 bin rupiah (yaklaşık 4 lira), büyük boy ise 18 bin rupiaha (yaklaşık 7,5 lira) satılıyor.

- ''Döner alabilmek için 2 saatlik mesafeden geldim''

Müşterilerden 28 yaşındaki Elies Lina Mulyani, yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirterek ''Türk döner ve kebaplarını seviyorum. Burada satılan dönerin ününe YouTube videosunda denk geldim. Döner almak için de başkente 2 saat mesafedeki Bekasi bölgesinden geliyorum. Başkentte satılan diğer dönerlerden farklı gözüküyor. Taze ürünler kullanıyor.'' ifadelerini kullandı.

Burada satılan döneri çocuğu dahil çok sayıda kişinin bahsetmesinin ardından merak ettiğini ve sosyal medyada görüntülerini de izlediğini söyleyen 55 yaşındaki Amir Salim, "İki gün önce geldiğimde siparişler dolu olduğu için döner alamadım ancak bugüne döner sırasında yer bulabildim." dedi.

21 yaşındaki Nicky Pratama da ''Sosyal medyadaki görüntülerde buradaki dönere yoğun bir ilgi olduğunu gördüm. 2 gün öncesinden ancak döner sırasında yer bulabildim. Döner için buraya 2 saat uzaklıktaki Depok bölgesinden geliyorum.'' diye konuştu.

Pratama ayrıca döneri tavuğun yağlı olmaması ve kullanılan baharatlar nedeniyle lezzetli bulduğunu kaydetti.

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