Endüstrinin en büyük penisine sahip! 50 yaşına gelse de bırakmıyor: ''10 yıl daha sektörde kalabilirim''

Oynayacağı herhangi bir filmde birlikte rol alacağı insanları uyaracak kadar korkutucu penis boyutuyla herkes tarafından tanınan Dredd, ilerleyen yaşına rağmen bir süre daha yetişkin film sektöründe çalışmak istediğini açıkladı.

PROFESYONEL SPORCULARA BENZETTİ

“Şu anda 50 yaşındayım ama bunu 10 yıl daha kolayca yapabileceğimi hissediyorum” diye konuşan Dredd, yaptığı işi profesyonel sporcuların yaptığı şeye benzettiğini söyledi. Kendi işinin de antrenman gerektirdiğini belirten yıldız, "Vücudunuz iyi olduğu ve hala o dürtüye sahip olduğunuz sürece, iyisinizdir." diye açıkladı.

YILLAR ONU GELİŞTİRDİ

Her ne kadar yetişkin içerik sektörü şimdi genellikle genç yıldızlar tarafından yönetiliyor olsa da, 50 yaşındaki yıldız deneyimlerinden öğrenmenin çalışmalarının gelişmesini sağladığını öne sürdü.

İNANCI TAM

Yaş aldıkça cinselliğini ve vücudunu da daha iyi tanıdığını anlatan Dredd, bunca yıldan sonra onu harekete geçiren şeylerin ne olduğunu da daha iyi bileceğinden başarısını sürdüreceğine olan inancı tam.



