Sosyal medyadan yaptığı açıklama herkesi şaşırttı! “Havaalanında çıplak fotoğraflarımı rastgele adamlara gönderiyorum"

Yetişkinlere özel bir sosyal medya platformu olan OnlyFans’ta seksi fotoğraf ve videolarını satarak kısa sürede popüler olmayı başaran Alaska Clarke isimli bir kullanıcının itirafı herkesi şaşırtmayı başardı. Arkadaşlarıyla birlikte uçağa binmek için bekledikleri sırada Clarke, Air Drop aracılığıyla hiç tanımadığı kişilere çıplak fotoğraflarını gönderdiğini itiraf etti. Clarke gönderisine “Havaalanında çıplak fotoğraflarımı rastgele adamlara gönderiyorum" notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcıları genç kadının paylaşımına tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları Clarke’in eğlenmek için tercih ettiği yöntemin cinsel taciz olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “O listede çocuklar ve evli insanlar olduğuna eminim. Bu kesinlikle ahlak dışı” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Bunun kesinlikle yasa dışı olduğunu düşünüyorum” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarından gelen olumsuz tepkilerin sonrasında Clarke, “Her zaman klas olduğumu düşünüyorum” sözleriyle kendisini savundu.



