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Endüstriyel Tasarım Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

20.03.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversitelerin son yıllarda gözde bölümleri arasında endüstriyel tasarım mühendisliği yer alır. Meslek hayatı açısından tercih edilecek bölüm oldukça önemlidir. Öğrenciler istedikleri ve sevdikleri bölümleri seçerek ilerde sevecekleri mesleklerde çalışabilirler. Endüstriyel tasarım mühendisliği, hem ürün geliştirme ve tasarlama hem de teorik mühendislik bilgilerini içermesi bakımından çok yönlü bir bölümdür. Peki endüstriyel tasarım mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

İçindekiler

  • Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümü nedir?
  • Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümü eğitim süresi kaç yıl?
  • Endüstriyel Tasarım Mühendisliği mezunları ne iş yapar?
  • Endüstriyel Tasarım Mühendisliği mezunları iş imkanları nedir?
  • Endüstriyel Tasarım Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?
  • Endüstriyel Tasarım Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları var mı?
  • Endüstriyel Tasarım Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları nedir?

Endüstriyel tasarım mühendisliği, uygulamalı bir bölüm olarak öne çıkar. Tasarımın ve özgünlüğün önemli bir yer tuttuğu bu bölümde, aynı zamanda ihtiyaca yönelik ürün üretmek de önemli bir husustur. Günümüzde pek çok üniversitede yer alan bu bölüm, öğrencilerin tasarım becerileri ile üretim ihtiyaçlarını bir araya getirir. Bu sayede işlevsel ve kullanışlı ürünler, özgün tasarımlarla sunulur. Endüstriyel tasarım mühendisliği bölümünü tercih edecek öğrencilerin çizime eli yatkın ve fikir bulma konusunda yetenekli olmaları gerekir. Bu sayede endüstriyel alanda kullanılabilecek estetik ve işlevli ürünler tasarlayabilirler.

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümü nedir?

Endüstriyel tasarım mühendisliği bölümü, bir ürünün hem estetik ve görsel hem de mühendislik açısından ele alındığı bir disiplindir. Mühendislik ve estetiği bir araya getiren bu bölüm, multidisipliner akademik bir alandır. Günlük hayatta kullanılan her ürün ve nesne bir tasarım sürecinden geçer. Bu ürünlerin, kişilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için belli şekillerde üretilmesi gerekir. Tasarımsal detayları kadar işlevsellikleri de önemlidir. Bu yüzden endüstriyel tasarım mühendisleri, hem estetik hem de dayanıklı ürünler üreterek bu alana katkı sağlar. Endüstriyel tasarım mühendisliği, yaratıcı tasarımlarla birlikte dayanıklı ürünler üretmeye de odaklanır. Tasarım esnasında o ürünün işlevselliğini de göz önünde bulundurur. Endüstriyel tasarım bölümü, çoğu üniversitede yer alan bir lisans bölümüdür.

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Üniversitelerin lisans bölümleri arasında yer alan endüstriyel tasarım mühendisliği, 4 yıllıktır. Sayısal puan türünden öğrenci kabul etmekte ve 8 dönem boyunca endüstriyel üretime dair önemli dersler vermektedir. 4 yıllık eğitimi başarılı bir şekilde tamamlayan ve mezun olma koşullarına uygun olan öğrenciler, bu alanda çalışmaya başlayabilir. Bazı üniversiteler staj zorunluluğu koymuştur. Ayrıca 4 yıllık eğitimin üzerine yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen öğrenciler, endüstriyel tasarım mühendisliğini bu programlarda da bulabilir. Endüstriyel tasarım mühendisliğinde hangi derslerin yer aldığı merak edilen bir konudur. Hem tasarım hem de teknik detayları bir araya getiren Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümü dersleri:

  • Temel tasarım
  • Tasarım proje yönetimi
  • Ergonomi
  • Tasarım mühendisliğine giriş
  • Sistematik tasarımı
  • Bilgisayar destekli teknik resim
  • Araç tasarımı
  • Akışkanlar mekaniği
  • Ürün tasarımı
  • İnovasyon ve yaratıcılık
  • Patent ve endüstriyel tasarım
  • Tasarımda eskiz ve çizim teknikleri
  • Model ve prototip geliştirme teknikleri
  • Vitrin – Reklam Tasarımı
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Endüstriyel Tasarım Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Endüstriyel tasarım mühendisliği bölümünde okuyan kişilerin yaptığı iş oldukça fazla merak edilmektedir. Geniş bir iş tanımına sahip endüstriyel tasarım mühendisliği mezunları, iş bulma konusunda da avantajlıdır. Bu bölümden mezun olanlar şu işlerle yükümlüdür:

  • Endüstriyel her türlü ürünü tasarlama, imalat makinelerini modelleme, analiz etme ve üretme
  • Endüstriyel robot tasarlama, modelleme ve analiz etme
  • Endüstriyel plastik kalıp ve üretim süreçlerini tasarlama, modelleme ve analiz etme
  • Ürünün fiilen çalışması ve amacına uygun olmasını sağlayan ayrıntılı tasarımlar geliştirme
  • Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için ürün konsepti ve teknikler geliştirme
  • Hava, kara ve deniz araçları mekanik sistemleri tasarlama, modelleme ve analiz etme
  • Asansör sistemleri tasarlama ve üretme
  • Teleferik sistemleri tasarlama ve üretme
  • CNC sistemlerini tasarlama, modelleme ve analiz etme

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği mezunları iş imkanları nedir?

Endüstri alanındaki gelişmelerin hızla ilerlemesinden dolayı endüstriyel tasarım mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler pek çok yerde iş bulabilir. Geniş bir iş imkanına sahiptirler ve üretim konusunda önemli çalışmalar yaparlar. Endüstriyel tasarım mühendisliği bölümü için iş olanakları şu şekildedir:

  • Mobilya sektörü
  • Plastik teknolojisi ürünleri sektörü
  • Otomotiv endüstrisi
  • Döküm sanayii
  • Uçak ve gemi ithalat endüstrisi
  • Savunma sanayi
  • Toplu taşıma araçları üretim sanayi
  • Makine imalat endüstrisi
  • Cam ve seramik sektörü
  • Biyomedikal ve tıbbi malzeme üretim sanayi
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Endüstriyel Tasarım Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Endüstriyel tasarım, hemen her sektör için önemli bir alandır. Çünkü ürünlerin üretimi konusunda bu bölüme ihtiyaç duyulur. Endüstriyel tasarım mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler de pek çok farklı alanda iş bulabilir. Özellikler fabrikalarda üretim esnasında endüstriyel tasarım mühendisleri önemli bir görev görür. Düzenli ve sürekli olarak üretimin yapıldığı her yerde endüstriyel tasarım mühendisleri iş bulabilir. Atölyeler, fabrikalar, üretim merkezleri, yoğun AR-GE çalışmalarının yapıldığı yerler, imalat projeleri oluşturan ofisler endüstriyel tasarım mühendisliği mezunlarının en çok çalıştığı yerlerdir.

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları var mı?

Endüstriyel tasarım mühendisliği bölümünden mezun olanlar, kamuda iş bulabilirler. Bunun için öncelikle Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girmeli ve ilgili kurum ve departman için yeterli puan almaları gerekir. Bu bölümü okuyan kişiler özellikle ulaşım ve çevre ile ilgili kamu kuruluşlarında önemli bir yer tutar. Çeşitli projelerin geliştirildiği yapı sektöründe de endüstriyel tasarım mühendislerine ihtiyaç duyulur.

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Endüstriyel Tasarım Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları nedir?

Endüstriyel tasarım mühendisliği bölümü mezunları, daha çok özel sektörde iş bulabilir. Çünkü özel sektörde üretim yapan pek çok fabrika vardır. Bu bölümden mezun kişiler özel sektörde çalışmak için ilgili firmalara gidip iş başvurusunda bulunabilir. Özel sektörde otomotiv firmalarında, mobilya şirketlerinde, cam ve seramik fabrikalarında, endüstriyel tasarım şirketlerinde, ambalaj firmalarında, beyaz eşya firmalarında, tasarım atölyelerinde vb. üretimin olduğu her yerde çalışabilirler. Endüstriyel tasarım mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra lisansüstü çalışmalara yönelerek akademide de çalışabilirler. Ayrıca çeşitli araştırmalar ve AR-GE çalışmalarına da katılabilirler.

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Anahtar Kelimeler:
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

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