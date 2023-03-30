Endüstriyel Tasarım Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Endüstriyel tasarım mühendisliği, uygulamalı bir bölüm olarak öne çıkar. Tasarımın ve özgünlüğün önemli bir yer tuttuğu bu bölümde, aynı zamanda ihtiyaca yönelik ürün üretmek de önemli bir husustur. Günümüzde pek çok üniversitede yer alan bu bölüm, öğrencilerin tasarım becerileri ile üretim ihtiyaçlarını bir araya getirir. Bu sayede işlevsel ve kullanışlı ürünler, özgün tasarımlarla sunulur. Endüstriyel tasarım mühendisliği bölümünü tercih edecek öğrencilerin çizime eli yatkın ve fikir bulma konusunda yetenekli olmaları gerekir. Bu sayede endüstriyel alanda kullanılabilecek estetik ve işlevli ürünler tasarlayabilirler.

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümü nedir?

Endüstriyel tasarım mühendisliği bölümü, bir ürünün hem estetik ve görsel hem de mühendislik açısından ele alındığı bir disiplindir. Mühendislik ve estetiği bir araya getiren bu bölüm, multidisipliner akademik bir alandır. Günlük hayatta kullanılan her ürün ve nesne bir tasarım sürecinden geçer. Bu ürünlerin, kişilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için belli şekillerde üretilmesi gerekir. Tasarımsal detayları kadar işlevsellikleri de önemlidir. Bu yüzden endüstriyel tasarım mühendisleri, hem estetik hem de dayanıklı ürünler üreterek bu alana katkı sağlar. Endüstriyel tasarım mühendisliği, yaratıcı tasarımlarla birlikte dayanıklı ürünler üretmeye de odaklanır. Tasarım esnasında o ürünün işlevselliğini de göz önünde bulundurur. Endüstriyel tasarım bölümü, çoğu üniversitede yer alan bir lisans bölümüdür.

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Üniversitelerin lisans bölümleri arasında yer alan endüstriyel tasarım mühendisliği, 4 yıllıktır. Sayısal puan türünden öğrenci kabul etmekte ve 8 dönem boyunca endüstriyel üretime dair önemli dersler vermektedir. 4 yıllık eğitimi başarılı bir şekilde tamamlayan ve mezun olma koşullarına uygun olan öğrenciler, bu alanda çalışmaya başlayabilir. Bazı üniversiteler staj zorunluluğu koymuştur. Ayrıca 4 yıllık eğitimin üzerine yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen öğrenciler, endüstriyel tasarım mühendisliğini bu programlarda da bulabilir. Endüstriyel tasarım mühendisliğinde hangi derslerin yer aldığı merak edilen bir konudur. Hem tasarım hem de teknik detayları bir araya getiren Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümü dersleri:

Temel tasarım

Tasarım proje yönetimi

Ergonomi

Tasarım mühendisliğine giriş

Sistematik tasarımı

Bilgisayar destekli teknik resim

Araç tasarımı

Akışkanlar mekaniği

Ürün tasarımı

İnovasyon ve yaratıcılık

Patent ve endüstriyel tasarım

Tasarımda eskiz ve çizim teknikleri

Model ve prototip geliştirme teknikleri

Vitrin – Reklam Tasarımı

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Endüstriyel tasarım mühendisliği bölümünde okuyan kişilerin yaptığı iş oldukça fazla merak edilmektedir. Geniş bir iş tanımına sahip endüstriyel tasarım mühendisliği mezunları, iş bulma konusunda da avantajlıdır. Bu bölümden mezun olanlar şu işlerle yükümlüdür:

Endüstriyel her türlü ürünü tasarlama, imalat makinelerini modelleme, analiz etme ve üretme

Endüstriyel robot tasarlama, modelleme ve analiz etme

Endüstriyel plastik kalıp ve üretim süreçlerini tasarlama, modelleme ve analiz etme

Ürünün fiilen çalışması ve amacına uygun olmasını sağlayan ayrıntılı tasarımlar geliştirme

Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için ürün konsepti ve teknikler geliştirme

Hava, kara ve deniz araçları mekanik sistemleri tasarlama, modelleme ve analiz etme

Asansör sistemleri tasarlama ve üretme

Teleferik sistemleri tasarlama ve üretme

CNC sistemlerini tasarlama, modelleme ve analiz etme

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği mezunları iş imkanları nedir?

Endüstri alanındaki gelişmelerin hızla ilerlemesinden dolayı endüstriyel tasarım mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler pek çok yerde iş bulabilir. Geniş bir iş imkanına sahiptirler ve üretim konusunda önemli çalışmalar yaparlar. Endüstriyel tasarım mühendisliği bölümü için iş olanakları şu şekildedir:

Mobilya sektörü

Plastik teknolojisi ürünleri sektörü

Otomotiv endüstrisi

Döküm sanayii

Uçak ve gemi ithalat endüstrisi

Savunma sanayi

Toplu taşıma araçları üretim sanayi

Makine imalat endüstrisi

Cam ve seramik sektörü

Biyomedikal ve tıbbi malzeme üretim sanayi

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Endüstriyel tasarım, hemen her sektör için önemli bir alandır. Çünkü ürünlerin üretimi konusunda bu bölüme ihtiyaç duyulur. Endüstriyel tasarım mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler de pek çok farklı alanda iş bulabilir. Özellikler fabrikalarda üretim esnasında endüstriyel tasarım mühendisleri önemli bir görev görür. Düzenli ve sürekli olarak üretimin yapıldığı her yerde endüstriyel tasarım mühendisleri iş bulabilir. Atölyeler, fabrikalar, üretim merkezleri, yoğun AR-GE çalışmalarının yapıldığı yerler, imalat projeleri oluşturan ofisler endüstriyel tasarım mühendisliği mezunlarının en çok çalıştığı yerlerdir.

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları var mı?

Endüstriyel tasarım mühendisliği bölümünden mezun olanlar, kamuda iş bulabilirler. Bunun için öncelikle Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girmeli ve ilgili kurum ve departman için yeterli puan almaları gerekir. Bu bölümü okuyan kişiler özellikle ulaşım ve çevre ile ilgili kamu kuruluşlarında önemli bir yer tutar. Çeşitli projelerin geliştirildiği yapı sektöründe de endüstriyel tasarım mühendislerine ihtiyaç duyulur.

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları nedir?

Endüstriyel tasarım mühendisliği bölümü mezunları, daha çok özel sektörde iş bulabilir. Çünkü özel sektörde üretim yapan pek çok fabrika vardır. Bu bölümden mezun kişiler özel sektörde çalışmak için ilgili firmalara gidip iş başvurusunda bulunabilir. Özel sektörde otomotiv firmalarında, mobilya şirketlerinde, cam ve seramik fabrikalarında, endüstriyel tasarım şirketlerinde, ambalaj firmalarında, beyaz eşya firmalarında, tasarım atölyelerinde vb. üretimin olduğu her yerde çalışabilirler. Endüstriyel tasarım mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra lisansüstü çalışmalara yönelerek akademide de çalışabilirler. Ayrıca çeşitli araştırmalar ve AR-GE çalışmalarına da katılabilirler.

