Deri Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Deri Mühendisliği Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Kimyadan matematiğe, işletmeden deri işleme tekniklerine varan pek çok konuda eğitim verilen Deri Mühendisliği Bölümü bir lisans programıdır. Bu lisans programında temel hedef, deri mühendisliği alanına deriyi doğru tekniklerle işleyecek olan uzman deri mühendislerinin kazandırılmasıdır. Sayısal puan türünden başvurulan bu akademik disiplinin Mühendislik Fakültesi kapsamında olduğu bilinir. Mezun olduğu takdirde akademik hayatına devam edebilen bir Deri Mühendisliği Bölümü öğrencisi, özel sektörde ve kamuya bağlı olan kurumlarda iş bulabilir.

Deri Mühendisliği Bölümü nedir?

Hayvansal ürünlerden biri olan derinin işlenmesine yönelik bir alan olan Deri Mühendisliği Bölümü, mühendislik esaslarının da öğrenildiği akademik programlar arasındadır. Bu bölümde temel amaç da derinin kurallara uygun bir şekilde işlenmesi konusunda görev alan bireylerin çalışma hayatına kazandırılmasıdır. Deri işlemeciliğinin Türkiye'de ve dünyada son derece önemli alanlar arasında olduğu bilinir. Buna bağlı olarak Deri Mühendisliği Bölümü öğrencileri de eğitim hayatları boyunca derinin işlenmesine yönelik teknikler ile bu zanaatın gelecek nesillere aktarılmasının önemi konusunda bilgi edinir. Deri Mühendisliği Bölümünden mezun olan kişiler, farklı firmalarda ve dükkanlardaki ilgili pozisyonlarda uzman personel olarak çalışabilir.

Deri Mühendisliği Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Mühendislik Fakültesi kapsamındaki akademik programlardan biri olan Deri Mühendisliği Bölümünün derslerine 4 yıl boyunca katılım sağlanır. Yani bir lisans programı olan Deri Mühendisliği'nin eğitim süresi 4 yıldır. Bu bölüme Mühendislik Fakültesi kapsamında yer aldığı için sayısal puan türünden başvurulabildiği bilinir. 8 yarıyıl boyunca alınan Deri Mühendisliği Bölümü derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler ise bu programdan "Deri Mühendisliği Lisans Diploması" belgesini alarak mezun olabilir.

Deri Mühendisliği Bölümü dersleri nelerdir?

Yaygın olarak bilinmese de ilgi çekici bir bölüm olduğu söylenebilen Deri Mühendisliği, sektöre uzman kişilerin dahil edilmesini sağlayan akademik programlar arasındadır. Bu bölümün 4 yıllık bir program olduğunu öğrenen üniversite öğrencisi adayları, sıklıkla Deri Mühendisliği'nin derslerinin detaylarını da araştırır. Bu bağlamda Deri Mühendisliği bölümünde 8 yarıyıl boyunca katılım sağlanan ve öğrencilere deri mühendisliği konusunda pek çok bilgi katan dersler şu şekilde sıralanabilir:

Deri Kimyası, Fizik

Matematik, Kimya

Topluma Hizmet Uygulamaları, Deri Yardımcı Maddeleri

Deri Makineleri, Mamül Deri Tipleri

Polimer Kimyası, Deri Biyoteknolojisi

Tabaklama Maddeleri, Deri Boyaları ve Boyama Teknikleri

Kürk Teknolojisi, Deri Sanayi ve Çevre İlişkileri

Deri Konfeksiyonu, İşletme Yönetimi

Deri Bitim Teknikleri

Yukarıda maddeler hâlinde belirtilen Deri Mühendisliği Bölümü dersleri, öğrencilere gerek teorik gerek ise uygulamalı olarak eğitim alma şansı sunar. Dolayısıyla bu dersleri başarıyla tamamlayan Deri Mühendisliği Bölümü mezunları, deri ürünleri işleme ve deriyi doğru bir şekilde kullanma konusunda uzmanlaşır. Bu bölümden mezun olarak çalışma hayatına atılacak olan kişilere ise deri mühendisi unvanı verilir.

Deri Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

İşletmeden deriyi doğru kullanma tekniklerine, kimyadan matematiğe varan pek çok alanda eğitim alınabilen Deri Mühendisliği Bölümünden mezun olan kişiler bu bölümle ilişkili olan sektörde farklı iş yerlerinde çalışmaya başlayabilir. Ancak Deri Mühendislerinin çalışabildikleri yerler belirtilmeden önce bu bölümden mezun olan bireylerin ne iş yaptıkları tam anlamıyla öğrenilmelidir. Böylelikle üniversitede Deri Mühendisliği Bölümüne başvurmak isteyen kişiler, bu bölümün kendilerine uygun olup olmadığına net bir şekilde karar verebilir. Deri Mühendisliği Bölümünden mezun olan deri mühendislerinin temel görevleri ise şu şekildedir:

Derinin endüstriyel anlamda ihtiyaç duyulduğu şekilde kullanılması

Farklı ürünlerin yapımında kullanılan derinin doğru teknikler ile işlenmesi

Uygun teknikler ile işlenen deri malzemenin uygulamaya açık hale getirilmesi

Deri Mühendisliği mezunları iş imkânları nelerdir?

Üniversite eğitimini 4 yıllık bir bölüm olan Deri Mühendisliği'nde tamamlayan Deri Mühendisleri, iş hayatına adım attıkları zaman farklı görevleri yerine getirebilir. Dolayısıyla Deri Mühendisliği Bölümünden mezun olan bireylerinin iş tanımlarının, çalıştıkları iş yerine bağlı olarak şekillendiği hatırlatılmalıdır. Bununla beraber Deri Mühendisliği mezunlarının tam olarak ne gibi çalışma alanlarına başvurabildiğinin sıklıkla araştırıldığı görülür. Söz edilen bölümden mezun olan kişilerin iş olanakları ise aşağıdaki gibi açıklanabilir:

Bu bölümden mezun olan bireyler, deri fabrikalarında iş bulabilir.

Deri mühendisleri, moda sektöründe ve deri konfeksiyon firmalarında çalışabilir.

Lisans eğitimini tamamlayarak deri mühendisi olmaya hak kazanan bireyler, ayakkabı tasarımı ve üretimi fabrikalarında görev alabilir.

Farklı alanlarda çalışabilen Deri Mühendisliği mezunları, kimyasal madde üretimi yapılan firmalarda çalışabilir.

Suni deri üretim tesisleri de Deri Mühendisliği bölümü mezunlarının başvurabildikleri iş yerleri arasındadır.

Bu bölümden mezun olan deri mühendislerinin kariyerlerine tabakhanelerde devam etmeleri mümkündür.

Taşıt ve mobilya üretim firmalarında deri mühendisi olarak çalışacak uzmanlara ihtiyaç duyulduğu bilinir.

Deri mühendislerinin çalışabildikleri iş yerleri arasında koltuk ve iç tasarım firmaları da yer alır.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra öğretim görevlisi olmak isteyen bir deri mühendisi, akademik kariyer yapmayı tercih edebilir.

Deri Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Gerek özel sektörde gerek ise kamuda çalışabilen Deri Mühendisliği Bölümü mezunları, akademik kariyer yaparak öğretim görevlisi olabilir. Devlete bağlı olan kurum ve kuruluşlarda ilgili pozisyonlarda işe başlayabilen deri mühendislerinin özel sektördeki çalışma alanları da son derece çeşitlidir. Bu bağlamda Deri Mühendisliği Bölümünden mezun olan bireylerin çalışabildikleri yerler özel sektör ve kamuda olmak üzere ayrı bir şekilde incelenebilir. Deri Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları şu şekildedir:

KPSS sınavından başarılı bir puan alınarak başvurulabilen devlere bağlı deri mühendisliği firmaları

Üniversiteler

Devlete bağlı olarak hizmet veren deri üretim tesisleri

Yukarıda belirtilen çalışma alanları, deri mühendislerinin devlete bağlı olan kurum ve kuruluşlarda da çalışabildiğini gösterir. Bununla beraber Deri Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları da vardır. Deri Mühendisliği Bölümünden mezun olan bireylerin özel sektörde iş bulabildikleri yerler ise aşağıdaki gibidir;