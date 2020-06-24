Enerji Vermesi İçin Her Gün Arkadaşının Spermini İçen Kadın

**Yeni bir güne enerjik ve motivasyon dolu başlamanın farklı farklı yolları olabilir. Bazıları spor yapar, bazıları sağlıklı beslenir. Bu hanımefendi ise oldukça ilginç bir karışım içerek güne başlıyor: Spermli smoothie. ** Yaklaşık bir aydır düzenli olarak her gün içine bir çay kaşığı sperm eklediği smoothielerle güne başlayan 29 yaşındaki Tracy Kiss, bu rutinin kendisini daha enerjik hale getirdiğini ve modunu yükselttiğini iddia ediyor. Günün geri kalanında da vegan olarak beslenen Kiss, şu anda erkek arkadaşı ya da kocası olmadığı için smoothielerin içine eklediği spermleri en yakın arkadaşından alıyor, dolabında tüplerle saklıyor. İngiltere'nin Buckinghamshire kentinde içi çocuğuyla yaşayan bu bekar anne muz, çeşitli tohumlar, kuru yemişler ve badem sütüyle birlikte bir tatlı kaşığı spermi karıştırarak spermli smoothieler yapıyor. Tracy: "Yerimde Duramıyorum, Enerjim Çok Yüksek" Tracy bu smoothielerin hayatında yarattığı değişimlerle ilgili "Önceden kendimi hep çok kötü hissederdim ve pek enerjim olmazdı. Şimdi yerimde duramıyorum ve modum genel olarak çok yükseldi" diyor. Kendisi de eğitimli bir beslenme danışmanı ve özel spor eğitmeni olan Tracy Kiss spermin besin değerinin çok yüksek olduğunu, bilhassa kendisi gibi veganlarda sık sık görülen B12 eksikliğini gidermede iyi bir kaynak olduğunu iddia ediyor.

Tracy'nin bu açıklamalarına karşın, Dr. Sarah Jarvis spermin besin maddesi olarak kullanılmasına karşı. Spermin içinde herhangi bir besin değeri olmadığını belirten Jarvis, veganların çok daha besleyici protein ve B12 kaynakları bulabileceklerini söylüyor. Beslenme değeri bir yana, bu alışılmadık malzemenin smoothielerin tadını nasıl etkilediği de bir merak konusu. Arkadaşının Yediklerine Göre Spermin Tadı Değişiyor "En yakın arkadaşımın o gün ne yediğine bağlı olarak her sperm tüpünün tadı daha farklı oluyor." şeklinde cevaplıyor bu durumu Kiss. "O gün alkol aldıysa ya da kuşkonmaz gibi keskin tadı olan bir şeyler yediyse bana söylemesini istiyorum ki sade olarak tüketmemem gerektiğini bileyim. Ananas ya da naneli şeyler yediğinde tadı daha güzel oluyor ama genel olarak direkt kaşıklayarak yiyebilirim." Her ne kadar çevresindeki insanlar bu duruma temkinli yaklaşsalar da spermin bir kaşığının bile çok faydalı olduğunu söylüyor. Cilt Bakımı İçin de Sperm Kullanıyormuş Bu Tracy'nin spermi ilk defa kullanışı değil aslında, geçen senelerde de yine içerdiği besleyici maddeler dolayısıyla cilt bakımında sık sık sperm kullanıyormuş. Cildinin pürüzsüzlüğünü buna borçlu olduğunu söylüyor.