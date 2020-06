Enerji Vermesi İçin Her Gün Arkadaşının Spermini İçen Kadın

Yaklaşık bir aydır düzenli olarak her gün içine bir çay kaşığı sperm eklediği smoothielerle güne başlayan 29 yaşındaki Tracy Kiss, bu rutinin kendisini daha enerjik hale getirdiğini ve modunu yükselttiğini iddia ediyor. Günün geri kalanında da vegan olarak beslenen Kiss, şu anda erkek arkadaşı ya da kocası olmadığı için smoothielerin içine eklediği spermleri en yakın arkadaşından alıyor, dolabında tüplerle saklıyor.

Her ne kadar çevresindeki insanlar bu duruma temkinli yaklaşsalar da spermin bir kaşığının bile çok faydalı olduğunu söylüyor.

"En yakın arkadaşımın o gün ne yediğine bağlı olarak her sperm tüpünün tadı daha farklı oluyor." şeklinde cevaplıyor bu durumu Kiss. "O gün alkol aldıysa ya da kuşkonmaz gibi keskin tadı olan bir şeyler yediyse bana söylemesini istiyorum ki sade olarak tüketmemem gerektiğini bileyim. Ananas ya da naneli şeyler yediğinde tadı daha güzel oluyor ama genel olarak direkt kaşıklayarak yiyebilirim."

Onun devamlı sperm sağlayıcısı olan arkadaşı doğal olarak bu isteğine başta biraz tedirgin yaklaşmış.

"Hamile kalmak için kullanacağımı sandı. Ama sonra onu ikna ettim, sonuçta elinde devamlı bir kaynak var! Bazı riskler olduğunun elbette farkındayım ama o benim arkadaşım. Uyuşturucu ya da sigara kullanmadığını biliyorum ve cinsel hastalıklar için doktora gitmesini sağladım."

"Arkadaşlarım benim garip olduğumu düşünüyor ama hiç umrumda değil."

Tracy Kiss her ne kadar şu an yalnız olsa yeni aşklara ve ilişkilere daima açık olduğunu belirtiyor. Sanıyoruz ki hayalindeki erkek şu an en yakın arkadaşının yaptığı sperm sağlama görevini seve seve yerine getirecek türde biri olurdu. Klasik beyaz atlı prens tanımından biraz uzaklaşmış ama yargılamak bize düşmez...