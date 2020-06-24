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Enerji Vermesi İçin Her Gün Arkadaşının Spermini İçen Kadın

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 11:38 | Son Güncelleme

Yeni bir güne enerjik ve motivasyon dolu başlamanın farklı farklı yolları olabilir.

Enerji Vermesi İçin Her Gün Arkadaşının Spermini İçen Kadın

**Yeni bir güne enerjik ve motivasyon dolu başlamanın farklı farklı yolları olabilir. Bazıları spor yapar, bazıları sağlıklı beslenir. Bu hanımefendi ise oldukça ilginç bir karışım içerek güne başlıyor: Spermli smoothie.

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Yaklaşık bir aydır düzenli olarak her gün içine bir çay kaşığı sperm eklediği smoothielerle güne başlayan 29 yaşındaki Tracy Kiss, bu rutinin kendisini daha enerjik hale getirdiğini ve modunu yükselttiğini iddia ediyor. Günün geri kalanında da vegan olarak beslenen Kiss, şu anda erkek arkadaşı ya da kocası olmadığı için smoothielerin içine eklediği spermleri en yakın arkadaşından alıyor, dolabında tüplerle saklıyor.

İngiltere'nin Buckinghamshire kentinde içi çocuğuyla yaşayan bu bekar anne muz, çeşitli tohumlar, kuru yemişler ve badem sütüyle birlikte bir tatlı kaşığı spermi karıştırarak spermli smoothieler yapıyor.

Tracy: "Yerimde Duramıyorum, Enerjim Çok Yüksek"

Tracy bu smoothielerin hayatında yarattığı değişimlerle ilgili "Önceden kendimi hep çok kötü hissederdim ve pek enerjim olmazdı. Şimdi yerimde duramıyorum ve modum genel olarak çok yükseldi" diyor. Kendisi de eğitimli bir beslenme danışmanı ve özel spor eğitmeni olan Tracy Kiss spermin besin değerinin çok yüksek olduğunu, bilhassa kendisi gibi veganlarda sık sık görülen B12 eksikliğini gidermede iyi bir kaynak olduğunu iddia ediyor.

Tracy'nin bu açıklamalarına karşın, Dr. Sarah Jarvis spermin besin maddesi olarak kullanılmasına karşı. Spermin içinde herhangi bir besin değeri olmadığını belirten Jarvis, veganların çok daha besleyici protein ve B12 kaynakları bulabileceklerini söylüyor.

Beslenme değeri bir yana, bu alışılmadık malzemenin smoothielerin tadını nasıl etkilediği de bir merak konusu.

Arkadaşının Yediklerine Göre Spermin Tadı Değişiyor

"En yakın arkadaşımın o gün ne yediğine bağlı olarak her sperm tüpünün tadı daha farklı oluyor." şeklinde cevaplıyor bu durumu Kiss. "O gün alkol aldıysa ya da kuşkonmaz gibi keskin tadı olan bir şeyler yediyse bana söylemesini istiyorum ki sade olarak tüketmemem gerektiğini bileyim. Ananas ya da naneli şeyler yediğinde tadı daha güzel oluyor ama genel olarak direkt kaşıklayarak yiyebilirim."

Her ne kadar çevresindeki insanlar bu duruma temkinli yaklaşsalar da spermin bir kaşığının bile çok faydalı olduğunu söylüyor.

Cilt Bakımı İçin de Sperm Kullanıyormuş

Bu Tracy'nin spermi ilk defa kullanışı değil aslında, geçen senelerde de yine içerdiği besleyici maddeler dolayısıyla cilt bakımında sık sık sperm kullanıyormuş. Cildinin pürüzsüzlüğünü buna borçlu olduğunu söylüyor.

Onun devamlı sperm sağlayıcısı olan arkadaşı doğal olarak bu isteğine başta biraz tedirgin yaklaşmış.

"Hamile kalmak için kullanacağımı sandı. Ama sonra onu ikna ettim, sonuçta elinde devamlı bir kaynak var! Bazı riskler olduğunun elbette farkındayım ama o benim arkadaşım. Uyuşturucu ya da sigara kullanmadığını biliyorum ve cinsel hastalıklar için doktora gitmesini sağladım."

"Arkadaşlarım benim garip olduğumu düşünüyor ama hiç umrumda değil."

Tracy Kiss her ne kadar şu an yalnız olsa yeni aşklara ve ilişkilere daima açık olduğunu belirtiyor. Sanıyoruz ki hayalindeki erkek şu an en yakın arkadaşının yaptığı sperm sağlama görevini seve seve yerine getirecek türde biri olurdu. Klasik beyaz atlı prens tanımından biraz uzaklaşmış ama yargılamak bize düşmez...

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