Enes Batur’a 5 kuruşluk taciz davası! Eski sevgilisi Başak Karahan hakkında çirkin paylaşımlar

Bir zamanların ünlü YouTuber Enes Batur, eski sevgilisi Influencer Başak Karahan tarafından taciz iddialarıyla suçlanıyor. 7 yıldır düzenli olarak psikolojik şiddete maruz kaldığını söyleyen Karahan, Enes Batur'un sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

5 KURUŞLUK DAVA!

Bu zamana kadar Batur'un rahatsız edici davranışları karşısında sessizliğini koruyan Karahan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Enes Batur'a 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtığını açıkladı. Karahan sözlerinin devamında, “Herkese selam. Umarım çok güzel bir hafta olur herkes için. 7 yıldır maruz kaldığım psikolojik şiddete az çok artık sizler de şahitsiniz. Özellikle son zamanlardaki tehdit ve zedeleyici söylemler sebebiyle, karşı tarafa 5 kuruşluk tazminat davası açmaya karar verdim. Aynı zamanda koruma kararı sürecinde bugüne itibariyle başlattık avukatımla. Ben bu adımı sadece kendim için değil, ülkemizde fiziksel, psikolojik şiddet gören her kadın için yapıyorum. Dilerim ki hiçbir kadın böyle bir şiddetle yüzleşmek zorunda kalmaz. Ve bunun için mücadele eden herkese sevgiler, saygılar." dedi.

NE OLMUŞTU

Başak Karahan ve Enes Batur 2018 yılında ilişkilerini noktalamıştı. İki tarafta hayatlarına devam ederken Başak Karahan'ın evlilik hazırlığı iddiaları gündeme düştü. Batur, Karahan’ın evlilik kararının ardından ilişkilerinin olduğu sıradaki fotoğrafları sosyal medya hesabında kısa süreliğine profil fotoğrafı yaptı.

Olay kısa sürede gündem olurken Batur yine rahat durmadı. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı “Bu kadarı yeterli :D Başak umarım mutlusundur fakat biliyorsun ki 'U eat me first :D' and I hop u good now.” şeklindeki çirkin söylemle tekrardan sosyal medya halkının gündemine oturdu. 'Toksik' ve 'takıntılı' davranışları sebebiyle Batur sosyal medyada linç edildi.