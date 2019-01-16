Enes Batur, aylık 300 bin TL mi kazanıyor? Canlı yayında Buket Aydın'a böyle cevap verdi!

Youtube'da 9.2 milyon takipçisi bulunan Enes Batur, Buket Aydın'ın "Sinema mı internet mi daha karlı, Youtube'dan ne kadar para kazanılıyor? Enes Batur'un aylık kazancı ne kadar?" sorusunu yanıtladı. Batur, "Ben kazandığım parayı hiçbir yerde söylemedim, söylemem de. Çünkü şöyle bir düşüncem var; insanların benim kazandığım paraya göre nitelendirmesini istemiyorum. Çünkü ben insanları ona göre nitelendirmiyorum. Ve çoğu insan, insanların kazandığı paraya göre değer veriyor. Bunu istemiyorum, ben olduğum için Enes Batur olduğum için değer verilsin. Yaptığım işlere göre değer verilsin. Bu, bu kadar kazanıyor diye değer verilmesin. O yüzden hiçbir yerde de söylemeyeceğim. Beni yalan makinesine bağladılar. 'Bu işte senin için para önemli mi?' dediler. 'Hayır' dedim. Yalan makinesi dedi ki 'Enes Batur doğru söylüyor.' Önemli değil benim için para. Ona dikkat etmediğim için 'Sinema mı daha karlı Youtube mu daha karlı?' demiyorum. Çünkü eğer sinema filmini parasız bir şekilde yapabilme imkanım olsa herkes izlesin diye gider Youtube'a koyardım" dedi.

PARA KAZANMA SIRRI Ünlü Youtuber, "Günümüz gençleri için çalışmak ne demek, para kazanmak için neler yapmalı?" sorsuna ise şu yanıtı verdi: "İyi bir iş yaptığınız zaman zaten ön plana çıkıyorsunuz. Olay bu. Sadece para kazanmak için 'İşime gideyim. 8 saat burada zaman geçireyim. Denilenleri yapayım' derseniz öne çıkamazsınız. Sen kendini o işinde nasıl geliştirebilirsin bunu araştırırsan ve her gün elinden gelenin en iyisini yaparsan o zaman öne çıkarsın. O zaman daha fazla para kazanırsın. O zaman aranılan insan olursun." "DANLA BİLİC VE KERİMCAN DURMAZ YANLIŞ YAPTI" Batur, çocuklara zarar verebilecek söylemleri olduğu konusunda kendisini suçlayan Danla Bilic ve Kerimcan Durmaz hakkında konuştu. Batur, "Bu şeye benziyor; 'Bizim üstümüze atıldı. Ne yapalım, ona atalım kurtuluruz.' gibi. Ama hoş değil. Onları söylemesi gereken şey; 'Biz böyle bir şey yapmıyoruz.' 'Biz onun üstüne atarsak arkamıza medyayı da alırız. Hem bizim açımızdan sıkıntı olmaz hem de yırtmış oluruz.' diyerek en kolay yolu seçtiler. Bana göre yanlış yaptılar" dedi. Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği, sosyal medya fenomenleri Enes Batur, Danla Bilic ve Kerimcan Durmaz hakkında çocuklara kötü örnek oluyorlar gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak Bilic ve Durmaz, canlı yayında Batur ile kıyaslanmalarını doğru bulmadıklarını, Batur'un çocuklara zarar verebilecek söylemleri olduğunu ama kendilerinin bu şekilde davranmadıklarını söyleyerek Batur'u suçlamıştı. Enes Batur, CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40 programına katıldı. Bilic ve Durmaz'ın suçlamaları hakkında şu açıklamaları yaptı:

"BANA GÖRE YANLIŞ YAPTILAR" "Bu şeye benziyor; 'Bizim üstümüze atıldı. Ne yapalım, ona atalım kurtuluruz.' gibi. Ama hoş değil. Onları söylemesi gereken şey; 'Biz böyle bir şey yapmıyoruz.' 'Biz onun üstüne atarsak arkamıza medyayı da alırız. Hem bizim açımızdan sıkıntı olmaz hem de yırtmış oluruz.' diyerek en kolay yolu seçtiler. Bana göre yanlış yaptılar. Çok umurumda olmadığı için bunun açıklamasını da hiçbir yerde yapmamıştım zaten. Ben nasıl bir insan olduğumu neler yaptığımı biliyorum. Onların 'Bu kötü.' demesiyle ben kötü olacaksam yandık.” ENES BATUR AMCASINA HAKARET ETTİĞİ VİDEONUN PERDE ARKASINI ANLATTI Enes Batur, amcası Murat Sungurtekin'i provoke ettiği bir videoyu sosyal medyada paylaşmış, sonrasında da gelen tepkiler üzerine videoyu kaldırarak özür dilemişti. Batur, o olayın perde arkasını anlattı. Batur, yaşananlar hakkında şunları söyledi: "Olayın hakaret kısmını biliyorlar. Çünkü haber kanalları bunu göstermek istedi. Bir anda, 'Enes Batur'un açığını bulduk, kötü bir şeyler yapıyor.' sandılar. Ben de saf bir insanım ya kötü bir şey yapıyorum. Onu da bana saldırsınlar diye Youtube'da yayınlıyorum. Onu anlayamadılar çok. Direk atladılar, 'Burada Enes Batur'u kötü göstermeliyiz.' diye.

Sonra videonun kamera arkasını yayınladım. Şöyle gerçekleşiyor. Amcam diyor ki bana, 'Bana X de." diyor. Ben de diyorum ki 'X'. Böyle bir şey olarak gerçekleşiyor. Benim açığımı arıyorsunuz ve bunu haber yapıyorsunuz. Fakat ikinci yayınladığım videoda çok güzel konulara değindim, çok güzel mesajlar verdim. Fakat hiçbir haber kanalı bunu haber yapmadı. Sadece, 'Kötü bir şey yaptı ve onu kaldırdı.' şeklinde göstermeye çalıştılar. Ama öyle bir şey yok. Bu planlanmış bir şeydi. Ve ben hayatta öyle bir şey yapmam. Bunun cevabını istiyorsunuz o videoyu izleyin. Nasıl bir şey yaptığımı anlayın. Adı 'Amcama kışkırtma gerçek final.' Çok net bir video. Gülersiniz, eğlenirsiniz de videoyu izlerken zaten. Onu izleyin. Hakaret yok, deli miyim ben. Kanalımı takip edenler olayı biliyorlar. Fakat bu olayı bilmeyen insanlar, sadece medyanın onlara gösterdiği gibi buna takıldılar." BAŞAK KARAHAN İLE AYRILIKLARI HAKKINDA KONUŞTU Enes Batur, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Batur, isim vermeden eski sevgilisi Başak Karahan ile ayrılıklarına da değindi.