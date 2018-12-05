MAGAZİN

Enes Batur'dan yeni film açıklaması!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.12.2018 02:53 | Son Güncelleme

Youtuber Enes Batur, hakkında yürütülen soruşturmalardan dolayı yeni filminin iptal edildiği iddialarına yanıt verdi.

Enes Batur'dan yeni film açıklaması!

Youtuber Enes Batur hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Enes Batur, ikinci filminin çekimlerinin iptal edildiği iddialarına Instagram hesabından yanıt verdi.

2018'in ilk ayında 'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?' isimli gösterime giren Enes Batur, ikinci filmini de çekeceğini açıklamıştı. Yaz aylarında gösterime girecek olan ikinci filminin ise iptal edildiği haberlerinden sonra ise Enes Batur 'Film çekimlerimiz iptal edilmiş. Kimden duydunuz bunu? Nereden aklınıza geldi? Yazın başında izlersiniz filmimizi' açıklamasını yaptı.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Enes Batur hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' ve 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlarından soruşturma başlattı.
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İLK FİLMDEN 17 MİLYON HASILAT YAPMIŞTI
19 Ocak'ta gösterime giren 'Enes Batur ile Hayal mi Gerçek mi', 12 haftada 1 milyon 483 bin 848 kişi tarafından izlenmişti. Filmin hasılatı ise 17 milyon 463 bin 423 TL olarak gerçekleşmişti.


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