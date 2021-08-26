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Enes Batur, Reynmen gibi ünlü fenomenler ifadeye çağrıldı

26.08.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enes Batur, Reynmen gibi ünlü sosyal medya fenomenleri Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ifadeye çağırıldı. Ünlü sosyal medya fenomenlerinin izinsiz çekilişleri başlarına bela oldu.

Sosyal medya fenomenlerinin yaptığı çekilişler uzun süredir gündemdeydi.

Sosyal medya fenomenlerini takibe alan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü inceleme başlattı. Milli Piyango İdaresi'nden izin almadan video ve görsellerle takipçileri arasında çekiliş yaptığı belirlenen Enes Batur, Başak Karahan, Reynmen gibi ünlü sosyal medya fenomenlerinin aralarında bulunduğu 18 kişi ifade için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı.

Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy'un ifade işlemleri tamamlanırken, Enes Batur, Sezgin Yılmaz ve Tamer Yeşildağ'ın da aralarında bulduğu 10 kişinin de bugün ifadeye gelmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Enes Batur Reynmen
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