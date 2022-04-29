Enfes lezzetler ile Ramazan’ın 29. günü iftar menüsü

Ramazan ayında iftara ne pişirsem telaşı herkeste vardır. Ramazan’a özel iftarda rutinin dışında yemekler yapmak herkesin gönlünden geçen. Ramazan’ın 29. günü için iftarda orucunuzu mükemmel yoğurt çorbası ile açabilir peşinden kimsenin hayır diyemeyeceği Ankara tava ile devam edebilirsiniz. Ardından lezzetli ve doyurucu şakşuka ile ziyafet çekebilirsiniz. Kapanışı ise Balkanlardan gelen efsane tatlı trileçe ile yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

YOĞURT ÇORBASI TARİFİ

6 su bardağı su

2 su bardağı yoğurt

3 çorba kaşığı pirinç

1 yumurta sarısı

2 çorba kaşığı un

Kuru nane

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

YOĞURT ÇORBASI YAPILIŞI

Çorbanız için suyu tencereye koyun ve kaynatın.

Pirinçleri de ayıklayıp yıkayın.

Su kaynayınca pirinçleri ilave edin ve yumuşayana kadar haşlayın.

Diğer bir taraftan da un, yumurta ve yoğurdu güzelce çırpın.

Eğer koyu kıvamlı bir çorba istemiyorsanız unu eklemeyebilirsiniz.

Kaynayan sudan yoğurtlu ve yumurtalı karışıma azar azar ekleyip ılıştırın.

Daha sonra tencereye ilave edip 10 dakika kadar karıştırarak pişirin.

Altını kapattıktan sonra tuzunu ekleyin.

ANKARA TAVA TARİFİ

1 su bardağı arpa şehriye

250 gr kemikli kuzu eti

2 adet sivri biber

2 adet domates

1 adet kuru soğan

1,5 su bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı

Göz kararı tuz, karabiber

ANKARA TAVA YAPILIŞI

Kuzu etlerini yaklaşık bir buçuk saat haşlayın (düdüklü ile yarım saate düşürebilirsiniz).

Soğanları az yağda kavurun ve şehriyeyi ekleyip ve renk alana kadar ocakta döndürün. Bu karışıma biberleri de ekleyip kavurma işlemine devam edin. Domatesleri ilave edip suyunu çekmesini bekleyin.

Kavurma işleminden sonra pilavın suyunu verin. Tuz ve karabiber de ekleyin. Kısık ateşte pişirin. Pilav piştikten sonra haşladığınız etleri didikleyin ve pilavın üzerinde servis edin.

ŞAKŞUKA TARİFİ

4 adet patates

2 adet patlıcan

3 adet yeşil biber

1 adet kabak

1 adet kapya biber

Kızartmak için:

2 su bardağı sıvı yağ

Sos için:

4 adet domates

6 diş sarımsak

½ çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

ŞAKŞUKA NASIL YAPILIR?

Patlıcanları alacalı soyduktan sonra küp küp doğrayın ve tuzlu su dolu bir kaba alıp, acı sularının geçmesi için beklemeye alın.

Diğer sebzeleri de küp küp doğrayın.

Tüm sebzeleri ayrı ayrı olacak bir kızartma tavasında kızdırdığınız sıvı yağda kızartın.

Sosu için gerekli olan domatesleri minik minik doğrayın. Bir sos tavasına/tenceresine aldığınız zeytinyağında domatesleri hafifçe kavurmaya başlayın. Üstüne rendelenmiş sarımsak, tuz ve şekeri de ekledikten sonra kapağını kapatın ve sos kıvamına gelene dek, ara ara karıştırarak pişirin.

Hazırladığınız sosu, kızarttığınız sebzelerin üstüne gezdirin ve ister bu şekilde ister de sosla harmanladıktan sonra servis edin.

TRİLEÇE TARİFİ

Keki için

4 yumurta

1 tutam tuz

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için

3 su bardağı soğuk süt

Yarım su bardağı toz şeker

200 ml krema

Karamel sos için

5 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı yumuşak tereyağı

1 paket krema

Üzeri için

Vanilyalı dondurma

TRİLEÇE YAPILIŞI

Öncelikle yumurtaların sarısı ve beyazını farklı kaplara ayırın.

Yumurta aklarını tuz ile kar haline gelene kadar çırpın.

Diğer bir kapta ise yumurta sarılarını toz şeker ile iyice çırpın.

Un, zeytinyağı vanilya ve kabartma tozunu yumurta sarılarının olduğu kaba ekleyip çırpmaya devam edin.

Yumurta aklarını spatula yardımıyla unlu karışıma yavaş yavaş karıştırarak ekleyin.

Karışımı yağlı kağıt serili fırın tepsisine dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40-45 dakika pişirin.

Şerbeti için gerekli olan tüm malzemeyi bir kaseye alın ve süt iyice köpürene kadar çırpın. Hazırladığınız şerbeti buzdolabına alıp soğumaya bırakın.

gerekli olan tüm malzemeyi bir kaseye alın ve süt iyice köpürene kadar çırpın. Hazırladığınız şerbeti buzdolabına alıp soğumaya bırakın. Karamel sosu için; şekeri yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın ve eriyene kadar pişirin. Tereyağı ve kremayı ilave edip hızlıca karıştırın.

şekeri yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın ve eriyene kadar pişirin. Tereyağı ve kremayı ilave edip hızlıca karıştırın. Kek ılıkken kürdan batırarak delikler açın ve soğuk şerbeti üzerine dökün. Şerbeti tamamen çektiğinde karamel sosu da üzerine ekleyin.

Dilerseniz trileçenin üzerini ev yapımı çikolata sosu ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun



