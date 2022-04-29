YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Enfes lezzetler ile Ramazan’ın 29. günü iftar menüsü

Enfes lezzetler ile Ramazan’ın 29. günü iftar menüsü

29.04.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan’ın son günlerine geldik. Ramazan yavaş yavaş yerini bayram telaşına bırakıyor. Ramazan’ın son günlerinde oruç açmak için mükellef bir sofra kurmak isteyenler “ne yemek yapsam” telaşına düştü. İftar sofralarınızı şenlendirecek, lezzetleri ile damak çatlatacak ramazan menüsü ile karşınızdayız.

Ramazan ayında iftara ne pişirsem telaşı herkeste vardır. Ramazan’a özel iftarda rutinin dışında yemekler yapmak herkesin gönlünden geçen. Ramazan’ın 29. günü için iftarda orucunuzu mükemmel yoğurt çorbası ile açabilir peşinden kimsenin hayır diyemeyeceği Ankara tava ile devam edebilirsiniz. Ardından lezzetli ve doyurucu şakşuka ile ziyafet çekebilirsiniz. Kapanışı ise Balkanlardan gelen efsane tatlı trileçe ile yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

YOĞURT ÇORBASI TARİFİ

  • 6 su bardağı su
  • 2 su bardağı yoğurt
  • 3 çorba kaşığı pirinç
  • 1 yumurta sarısı
  • 2 çorba kaşığı un
  • Kuru nane
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz

iStock-635912218

YOĞURT ÇORBASI YAPILIŞI

  • Çorbanız için suyu tencereye koyun ve kaynatın.
  • Pirinçleri de ayıklayıp yıkayın.
  • Su kaynayınca pirinçleri ilave edin ve yumuşayana kadar haşlayın.
  • Diğer bir taraftan da un, yumurta ve yoğurdu güzelce çırpın.
  • Eğer koyu kıvamlı bir çorba istemiyorsanız unu eklemeyebilirsiniz.
  • Kaynayan sudan yoğurtlu ve yumurtalı karışıma azar azar ekleyip ılıştırın.
  • Daha sonra tencereye ilave edip 10 dakika kadar karıştırarak pişirin.
  • Altını kapattıktan sonra tuzunu ekleyin.

ANKARA TAVA TARİFİ

  • 1 su bardağı arpa şehriye
  • 250 gr kemikli kuzu eti
  • 2 adet sivri biber
  • 2 adet domates
  • 1 adet kuru soğan
  • 1,5 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Göz kararı tuz, karabiber

ANKARA TAVA YAPILIŞI

  • Kuzu etlerini yaklaşık bir buçuk saat haşlayın (düdüklü ile yarım saate düşürebilirsiniz).
  • Soğanları az yağda kavurun ve şehriyeyi ekleyip ve renk alana kadar ocakta döndürün. Bu karışıma biberleri de ekleyip kavurma işlemine devam edin. Domatesleri ilave edip suyunu çekmesini bekleyin.
  • Kavurma işleminden sonra pilavın suyunu verin. Tuz ve karabiber de ekleyin. Kısık ateşte pişirin. Pilav piştikten sonra haşladığınız etleri didikleyin ve pilavın üzerinde servis edin.

ŞAKŞUKA TARİFİ

  • 4 adet patates
  • 2 adet patlıcan
  • 3 adet yeşil biber
  • 1 adet kabak
  • 1 adet kapya biber

Kızartmak için:

  • 2 su bardağı sıvı yağ

Sos için:

  • 4 adet domates
  • 6 diş sarımsak
  • ½ çay bardağı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

iStock-1041861182

ŞAKŞUKA NASIL YAPILIR?

  • Patlıcanları alacalı soyduktan sonra küp küp doğrayın ve tuzlu su dolu bir kaba alıp, acı sularının geçmesi için beklemeye alın.
  • Diğer sebzeleri de küp küp doğrayın.
  • Tüm sebzeleri ayrı ayrı olacak bir kızartma tavasında kızdırdığınız sıvı yağda kızartın.
  • Sosu için gerekli olan domatesleri minik minik doğrayın. Bir sos tavasına/tenceresine aldığınız zeytinyağında domatesleri hafifçe kavurmaya başlayın. Üstüne rendelenmiş sarımsak, tuz ve şekeri de ekledikten sonra kapağını kapatın ve sos kıvamına gelene dek, ara ara karıştırarak pişirin.
  • Hazırladığınız sosu, kızarttığınız sebzelerin üstüne gezdirin ve ister bu şekilde ister de sosla harmanladıktan sonra servis edin.

TRİLEÇE TARİFİ

Keki için

  • 4 yumurta
  • 1 tutam tuz
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı zeytinyağı
  • 1 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • Şerbeti için
  • 3 su bardağı soğuk süt
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • 200 ml krema
  • Karamel sos için
  • 5 yemek kaşığı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı yumuşak tereyağı
  • 1 paket krema
  • Üzeri için
  • Vanilyalı dondurma

iStock-1011245070

TRİLEÇE YAPILIŞI

  • Öncelikle yumurtaların sarısı ve beyazını farklı kaplara ayırın.
  • Yumurta aklarını tuz ile kar haline gelene kadar çırpın.
  • Diğer bir kapta ise yumurta sarılarını toz şeker ile iyice çırpın.
  • Un, zeytinyağı vanilya ve kabartma tozunu yumurta sarılarının olduğu kaba ekleyip çırpmaya devam edin.
  • Yumurta aklarını spatula yardımıyla unlu karışıma yavaş yavaş karıştırarak ekleyin.
  • Karışımı yağlı kağıt serili fırın tepsisine dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40-45 dakika pişirin.
  • Şerbeti için gerekli olan tüm malzemeyi bir kaseye alın ve süt iyice köpürene kadar çırpın. Hazırladığınız şerbeti buzdolabına alıp soğumaya bırakın.
  • Karamel sosu için; şekeri yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın ve eriyene kadar pişirin. Tereyağı ve kremayı ilave edip hızlıca karıştırın.
  • Kek ılıkken kürdan batırarak delikler açın ve soğuk şerbeti üzerine dökün. Şerbeti tamamen çektiğinde karamel sosu da üzerine ekleyin.
  • Dilerseniz trileçenin üzerini ev yapımı çikolata sosu ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun

Damak çatlatan lezzetler ile Ramazan’ın 28. günü iftar menüsüDamak çatlatan lezzetler ile Ramazan’ın 28. günü iftar menüsü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Damak çatlatan lezzetler ile Ramazan’ın 28. günü iftar menüsüDamak çatlatan lezzetler ile Ramazan’ın 28. günü iftar menüsü
Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibiMide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
Anahtar Kelimeler:
Ramazan menüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz! "Bebek misin?"

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz! "Bebek misin?"

Denize sıfır süper evini paylaştı! Evi nasıl aldı?

Denize sıfır süper evini paylaştı! Evi nasıl aldı?

Eski sevgiliden bomba hamle! Gündem oldu

Eski sevgiliden bomba hamle! Gündem oldu

Kızları anne-babaları farklı olan kardeşlerini paylaştı

Kızları anne-babaları farklı olan kardeşlerini paylaştı

İş insanıyla fotoğrafı gündemdeyden üstsüz pozunu paylaştı

İş insanıyla fotoğrafı gündemdeyden üstsüz pozunu paylaştı

Nefis yemek tarifleri ile Ramazan’ın 27. günü iftar menüsü

Nefis yemek tarifleri ile Ramazan’ın 27. günü iftar menüsü

İlginizi Çekebilir

Protez tırnak sorusuna net yanıt! "Kaçının!"

Protez tırnak sorusuna net yanıt! "Kaçının!"

Benzine bulanmış tenis topuyla ateşe verip yanmasını izledi!

Benzine bulanmış tenis topuyla ateşe verip yanmasını izledi!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Enerji verir! Kalp ve sinirim sistemini korur

Enerji verir! Kalp ve sinirim sistemini korur

Ünlü oyuncu 100 kilo verdi! İşte yeni imajı

Ünlü oyuncu 100 kilo verdi! İşte yeni imajı

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.