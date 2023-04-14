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Enfes tadıyla fırında sütlaç tarifi! Tam kıvamında fırında sütlaç nasıl yapılır?

14.04.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sütlü tatlılar denildiğinde ilk akla gelen tatlı sütlaç oluyor. Pirinç kullanılarak yapılan bu enfes lezzet fırında yapıldığında daha da lezzetli hale geliyor. Evde kolay fırında sütlaç nasıl yapılır merak ediyorsanız bu fırında sütlaç tarifini deneyebilirsiniz.

Enfes tadıyla fırında sütlaç tarifi! Tam kıvamında fırında sütlaç nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 45dk
Kalori/Porsiyon -

Tatlıcılarda sevilerek tüketilen fırında sütlacı evde yaptığınızda kıvamını tutturamıyorsanız bu fırında sütlaç tarifini denemeniz gerekiyor. Üzeri nar gibi kızaran fırında sütlaç tarifine bayılacaksınız.

MALZEMELER

  • Pirinçleri Haşlamak İçin:
  • 2 su bardağı su
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 5 su bardağı süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 2 yemek kaşığı buğday nişastası
  • 1 paket vanilin
  • 1 su bardağı su (nişastayı açmak için)

TARİF

  • Bol suda yıkadığınız pirinçleri; bir tencerede, 2 su bardağı suyu ekleyerek orta ateşte suyunu çekene kadar haşlayın.
  • Soğuk süt ve toz şekeri ayrı bir geniş tencereye alın. Bir çırpma teliyle toz şeker eriyene kadar karıştırdıktan sonra ocağa alın. Kısık ateşte kaynamaya bırakın.
  • Vanilini toz şeker eriğinde süte ekleyin.
  • Haşlanan pirinçleri ocaktan alın ve fazla suyu kaldıysa süzün.
  • 1-2 dakika kadar kaynayan şekerli süte haşlanmış pirinçleri ilave edin.
  • Yumurta sarısını, buğday nişastası ve 1 bardak su ilavesiyle ayrı bir kabın içerisine alın.
  • Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
  • Yumurta sarısının kesilmemesi için; kısık ateşte kaynamakta olan süt karışımından alıp nişastalı karışımı ılıştırın.
  • Hazırladığınız yumurta sarılı karışımı sütlaç tenceresine azar azar katıp hızlıca karıştırın.
  • Kıvam alan sütlacı, ısıya dayanıklı porsiyonluk güveç kaplarına eşit ölçüde boşaltın.
  • Sütlaç kaselerini, derin bir fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Kapların yarısına gelecek kadar soğuk suyu, sütlaçlara değdirmeden tepsiye dökün.
  • Fırına verdiğiniz sütlaçları, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 12-15 dakika kadar pişirin.
  • Fırından bir mutfak eldiveni yardımıyla çıkardığınız sütlaç kaselerini, oda ısısında soğuttuktan sonra buzdolabına kaldırın. Soğuttuktan sonra sevdiklerinizle paylaşın.

AFİYET OLSUN!

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