Enfes tadıyla fırında sütlaç tarifi! Tam kıvamında fırında sütlaç nasıl yapılır?

Sütlü tatlılar denildiğinde ilk akla gelen tatlı sütlaç oluyor. Pirinç kullanılarak yapılan bu enfes lezzet fırında yapıldığında daha da lezzetli hale geliyor. Evde kolay fırında sütlaç nasıl yapılır merak ediyorsanız bu fırında sütlaç tarifini deneyebilirsiniz.
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