Enfes tarifler ve aniden gelen açlık krizleri için indirimli gıda ürünleri

Uzun yıllar sağlıkla yaşayabilmek için tükettiğiniz besinlere dikkat etmenizde fayda var. Hangi şartlar altında üretildiğini bilmediğiniz hazır yemeklerle hayatınızı sürdürmek yerine kendi ellerinizle yemekler hazırlayabilir veya kaçamak anlarınızda dahi nispeten daha sağlıklı atıştırmalıklar tercih edebilirsiniz. Ayrıca, kalitesini kanıtlamış markalar arasından listelenen ürünlerden sizi cezbedenleri seçebilir, Amazon’un Black Friday kampanyası kapsamında indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz.

1. Makarna deyip geçmeyin!

Sıradan kelimesinin yanından dahi geçemeyecek makarnalar üreten Barilla, her ürünüyle farkını ortaya koyuyor. İtalya’nın binlerce yıllık mutfak birikimini paketlere sığdıran ürünlerden biri olan Barilla Castellane Makarna, Orta Çağ kadınlarının eteklerinden esinlenerek tasarlanan şekliyle makarna anlayışınızı değiştirmeye geliyor. Çizgili dış yüzeyi ve geniş girintili yapısı sayesinde hazırlayacağınız sebzeli soslarla enfes bir ahenk yakalayacak Castellane Makarna’yı fırınladığınızda mükemmel sonuçlar elde edebilirsiniz. 19-29 Kasım tarihleri arasında Amazon Prime üyeliğine gerek duymadan indirimli bir şekilde satın alabileceğiniz bu ürünle klasik makarna anlayışının dışına çıkın!

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2. Akşam çaylarınızı keyiflendirin!

Ansızın bastıran açlık anlarında tuzlu gıdalar tüketmeyi sevenlerdenseniz, tattığınız anda anne eli değmiş gibi hissettirecek Hanımeller Tuzlu Kurabiye tam da size göre bir ürün. Özenle yoğrulup titizlikle pişirilen bu kurabiyeler, her daim taze ve fırından yeni çıkmış gibi hissettirecek gevrek kıvamıyla size lezzetli bir alternatif sunuyor. Akşam çayınızın yanında, işte, okulda, acıktığınız her anda rahatlıkla tüketebileceğiniz Hanımeller Tuzlu Kurabiye'yi Amazon Black Friday kampanyası kapsamında Prime üyeliğine ihtiyaç duymadan %35 indirimle satın alabilir, enfes anne kurabiyesi tadının keyfini sürebilirsiniz.

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3. Doğal içerikli besinlerden şaşmamak gerek!

Helvart, Ermenek helvasının geleneksel lezzetini doğal meyvelerle harmanlayarak sofralarınıza taşıyor. Katkı maddesi ve şeker içermeyen ürünleriyle herkesin keyifle tüketebileceği lezzetler üreten bu marka, %100 vişne pekmezi ve hurma pekmezi kullanılarak üretilen tahin helvasıyla tatlı krizleriniz için katkısız bir seçenek sunuyor. Glüten içeren besinler tüketemeyenlerin dahi gönül rahatlığıyla satın alabileceği Helvart Vişne Pekmezli Tahin Helvası’na Prime üyeliğine gerek duymadan indirimli fiyatıyla sahip olabilirsiniz.

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4. Ani krizlere anında çözüm olacak bir ürün: Yaprak Cezerye

Yıllardır müşterilerine kaliteli ve sağlıklı ürünler ulaştırmayı ilke edinen Malatya Pazarı markasının Yaprak Cezerye’si, markanın kuru yemiş ve geleneksel lezzetlerdeki başarısının bir göstergesi. Mevsiminde ve taze hasattan üretilen Malatya Pazarı Yaprak Cezerye, katkı maddesi ve glüten içermemesi açısından sizlere yüksek kaliteli bir içerik sunuyor. Kriz anlarınızda yanınızda olacak bu ürünü 18 Kasım tarihine kadar Prime üyeliğiniz olmasa dahi indirimli fiyatından satın alabilir, kendinizi doğal içerikleriyle şımartabilirsiniz.

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5. Hem besleyici hem lezzetli hem de vegan!

Canınız bulgur pilavı çektiği halde hazırlamak için vakit bulamıyorsanız Yayla bunu sizin için halledebilir! Yayla Gurme Yeşil Mercimek ve Domatesli Bulgur ile zamandan tasarruf ederek doyurucu bir akşam yemeği hazırlayabilir, içeriğindeki yüksek protein ve vitaminlerle besleyici bir sofra kurabilirsiniz. Yalnızca bulgur pilavı değil, tahıllı sebze çorbası olarak da tüketebileceğiniz bu ürünün yaz mevsiminde kurutulmuş sebzelerden oluşan içeriği sayesinde doğallığın keyfini sürebilirsiniz. Üstelik 19-29 Kasım tarihleri arasında satın alacağınız Yayla Gurme Yeşil Mercimek ve Domatesli Bulgur’un indirimden faydalanabilmeniz için Prime üyesi olmanız gerekmiyor!

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6. Çikolata krizini bastıramayanlara!

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Eti, büyüleyici ürünlerinden biri olan Karam lezzetini kare çikolatasıyla birleştirerek sizlere muhteşem bir lezzet sunuyor. %70 kakao içeriğiyle yoğun bitter hazzını yaşayacağınız, özenle tasarlanan şekliyle kolayca kırabileceğiniz, damağınıza yerleştirdiğinizde eriyerek keyfinizi iki katına çıkaracak Eti Karam Bitter Çikolata’dan vazgeçemeyeceksiniz! Ders çalışırken molalarınızda, kahve saatlerinizde yanınızda olacak bu ürünü 18 Kasım tarihine kadar indirimli bir şekilde satın alabilir, Prime üyeliğiniz olmasa dahi uygun fiyata yoğun lezzet edinerek çifte haz yaşayabilirsiniz.

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7. Siyahın en güzel hali!

Buğdaygiller arasındaki en ilginç besinlerden biri olan siyah pirinç, güçlü bir antioksidan olması sebebiyle oldukça önemli bir bakliyat. Royal Reis Siyah Pirinç; besin değeri yüksek, fosfor, magnezyum ve demir açısından oldukça zengin bir ürün. Tam bir mineral deposu olduğu için yemeklerinizde tercih edebileceğiniz, sebzeli ve etli yemekler yapabileceğiniz gibi salata şeklinde de tüketebileceğiniz Reis Siyah Pirinç ile sofranızda fark yaratın! Prime üyeliğiniz olmasa da Amazon Black Friday kampanyaları kapsamında 19-29 Kasım tarihleri arasında indirimli olarak satın alabilir, kendinize bir iyilik yapabilirsiniz.

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8. Sağlıklı atıştırmalık arayanlara!



Knorr Veggie’s Havuç Kıtırı, %100 doğal kurutulmuş havuçtan üretilen doğal içerikli bir atıştırmalık. Günlük A vitamini ihtiyacınızın tamamını karşılayabilecek zenginlikteki bu ürün, yüksek lif ve potasyum kaynağı olması sayesinde size besleyici bir atıştırmalık imkanı sunuyor. Günlük koşturmacanız arasında kolaylıkla tüketebileceğiniz, aniden bastıran açlık hissinizi yatıştıracak Knorr Veggie’s Havuç Kıtırı’nı Amazon Prime üyeliğine gerek duymadan indirimli fiyatından satın alabilir, sürdürülebilir tarımın bir destekçisi de siz olabilirsiniz.

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9. Maş fasulyesinin faydaları saymakla bitmiyor!

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Binlerce yıllık tarihe sahip maş fasulyesi; yüksek oranda lif, protein, magnezyum, potasyum ve demir gibi zengin içeriğiyle ana vatanı Hindistan’dan sofralarınıza kadar geliyor. Duru Lival Maş Fasulye’nin saymakla bitmeyecek faydalarından en önemlisi gaz yapmıyor olması. Yüksek lif oranı ve antioksidan özelliği ile enfes lezzetler yaratmak için tercih edebileceğiniz en güzel seçeneklerden biri olan bu ürünle çorba, humus, köfte, salata gibi yemekler hazırlayabilir; sevdiklerinize sağlıklı sofralar kurabilirsiniz. Üstelik Black Friday kampanyaları kapsamında 19-29 Kasım tarihleri arasında indirimli satın alabilirsiniz.

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10. Wasa ile ekmeği hayatınızdan çıkarın!

Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği fark etmeksizin her öğünde tüketebileceğiniz, buğday unu kullanılarak fırınlanan Wasa Susamlı Gevrek Ekmek ile günün her saati için sağlıklı bir atıştırmalık alternatifiniz var! Yüksek lifli ve kıtır kıtır olan bu ürünü ekmeğe alternatif olarak tüketebilir, böylelikle gün içinde tükettiğiniz karbonhidrat miktarını azaltabilirsiniz. Paketinde 15 dilim bulunan ve 1 dilimi 54 kcal olan Wasa Susamlı Gevrek Ekmek’i Prime üyeliğine sahip olmasanız dahi indirimli bir şekilde satın alabilir, çeşitli soslar veya sebzelerle birlikte tüketebilirsiniz.

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