9 milyon yıllık kaya tuzuyla kahve keyfi! Tadına bakan bir daha istiyor

Kaya tuzuyla meşhur Çankırı'da, kahveler de tuzla pişirilir. Genellikle kız isteme merasimlerinde bilinen tuz ile kahve birleşimi, Çankırı'da lezzeti arttırmak için bir araya geliyor. Çankırı'daki bir işletmeci, kumda pişirilen kahveye rakip olması için Türk kahvesini tuz üzerindeki cezvede pişiriyor. İşletmeci ısınan tuzun üzerine yerleştirilen cezvede yapılan Türk kahvesinin daha yoğun kıvamlı ve lezzetli olduğunu söyledi.

"AĞIR AĞIR PİŞTİĞİ İÇİN KAHVENİN LEZZETİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTMAKTADIR"

Kahveyi değirmende öğüttükleri tuzun üzerinde pişirdiklerini söyleyen Şahin Harmancı, "Değirmende öğütülen ve tuzda pişen Türk kahvesi, asırlardır bu topraklarda var olan tuzun kültürel bir mirasa dönüşmüş halidir. Çankırı için tuz, sadece bir lezzet unsuru olmaktan ziyade kültürel bir mirasın simgesini temsil eder.

Bölgede 9 milyon yıl öncesine dayanan bu tuz, günümüzde kültürün ve mirasın bir sembolü olarak Türk kahvesine eşlik etmektedir. Bu yöntemle Türk kahvesi kumda değil, doğrudan tuzun içinde pişirilmektedir. Kahvenin 400 yıllık tarihi bir değirmen taşıyla un kıvamına gelene kadar öğütülmesi, ona çok daha lezzetli ve sağlıklı bir aroma kazandırmaktadır.

Tuzda pişen kahve, kuma kıyasla daha yavaş ve ağır ağır piştiği için kahvenin lezzeti önemli ölçüde artmaktadır. Tıpkı közde pişen kahvelerde olduğu gibi, tuz cezvenin etrafını tamamen sararak kahvenin ağır bir kıvamda, bol köpüklü ve zengin bir lezzetle pişmesini sağlamaktadır.

Tuzda kahve yöntemi hem Çankırı'da hem de Türkiye genelinde büyük bir ilgi uyandırmıştır. Ankara, İzmir ve İstanbul gibi şehirlerden Çankırı'ya gelen turistler, bu kahveyi denemek için mutlaka ziyaret etmektedir. İnsanlar, Çankırı Kalesi'nin mis kokulu atmosferinde bu kahveyi içmek için geliyorlar" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır