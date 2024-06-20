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Enflasyon onları da vurdu... Ünlü isimler halk plajına akın etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.06.2024 16:04
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Ünlü isimler bayram tatilinde soluğu Çeşme'de aldı. Aileleri ile tatile çıkan ünlüler güneşin ve denizin tadını bu defa halk plajında çıkarmayı tercih etti. Aynı halk plajında birçok ünlü ismi bir arada görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Enflasyon onları da vurdu... Ünlü isimler halk plajına akın etti

Ünlü isimler bayram tatili için Çeşme'ye akın etti. Aileleri ile denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü isimler bu sene halk plajına gitmeyi tercih etti.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Öykü Karayel - Can Bonomo, Caner Erkin - Şükran Ovalı, Bülent Şakrak - Esra Akpınar ve Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk, bayram tatili için Çeşme’ye gitti.

Öykü Karayel - Can Bonomo, Caner Erkin - Şükran Ovalı, Bülent Şakrak - Esra Akpınar ve Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk aynı halk plajında denk geldi.

HALK

'SANKİ GALADA GİBİ'

Denize girmek için Çiftlikköy’e giden ünlüler, tesadüfen aynı noktada olduklarını fark ettiler. Denizin içinde sohbet edip bayramlaşan, birbirleriyle şakalaşan ünlüler, sanki galada gibiydi.

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GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRDI

Çevrelerinde bulunan vatandaşlar ise bu kadar ünlü ismi bir arada görünce, şaşkınlık içerisinde ne olduğunu anlamaya çalıştı. Sosyal medyada ise bu görüntülere; 'Enflasyon onları da vurdu', 'Ünlüler bile halk plajında', 'Bu sene tatil zor' gibi yorumlar yaptılar.

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Özge Özpirinçci Şükran Ovalı Öykü Karayel
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