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Elektrik Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Elektrik Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

21.03.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite sınavına girecek öğrenciler, meslek ve bölüm seçimi konusunda pek çok araştırma yapmaktadır. Pek çok seçenek olduğu için karar vermekte zorlanabilirler. Ancak ilgi alanlarına göre seçim yaparak meslek konusunda da başarı elde edebilirler. Üniversitelerin en çok tercih edilen bölümlerinden biri Elektrik Mühendisliğidir. Mühendislik başlı başına revaçta olan bir meslektir. Farklı mühendislik dalları arasında elektrik mühendisliği oldukça dikkat çeker. Elektrik Mühendisleri ne iş yapar?

Elektrik Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Elektrik Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Sayısal bölümü öğrencilerinin yaygın olarak tercih ettiği Elektrik Mühendisliği iş imkanı bakımından çok avantajlıdır. Aynı zamanda öğrencilere bölüm boyunca enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili çok önemli dersler verilir. Bu sayede Elektrik Mühendisliği mezunları pek çok görevde yer alabilir. İş alanı geniş olan Elektrik Mühendisliğinin yükümlülükleri de oldukça önemlidir. Hemen her fabrikada, şirkette, üretim yapan yerde Elektrik Mühendislerine ihtiyaç duyulur. Bu yüzden bu bölümü okuyan öğrenciler, ilgi alanlarına uygun iş bulabilirler.

Elektrik Mühendisliği bölümü nedir?

Elektrik enerjisi üretimi, iletim ve dağıtım sistemleri, elektrikli makineler, akıllı şebekeler, elektrikli sürücüler ve bunların üretilmesi, tasarlanması, projelendirilmesi ile ilgili tüm süreçleri kapsayan mühendislik dalına Elektrik Mühendisliği adı verilir. Enerji var olduğu sürece Elektrik Mühendisliği mesleği ve bölümü de var olacaktır. Elektrik, elektronik ve elektromanyetizma üzerine çalışan ve bu sistemleri geliştiren bir disiplin olarak Elektrik Mühendisliği, diğer mühendislik dallarıyla da zaman zaman örtüşür. Bu bölümden mezun olan kişiler Elektrik Mühendisi, Enerji Danışmanı, Elektrik Üretim Santral Sorumlusu, Yenilenebilir Enerji Uzmanı ve Elektrik Üretim Saha Şefi olarak çalışabilir.

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Elektrik Mühendisliği bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Elektrik Mühendisliği bölümü, üniversitelerin Mühendislik Fakültesinde yer alan bir lisans programıdır. Sayısal puan türünden öğrenci kabul eden bu bölüm, 4 yıllıktır. 8 dönemlik eğitim hayatı boyunca öğrencilere, elektrik ve enerji alanında pek çok bilimsel ders verilir. Hem teorik hem de uygulamalı derslerle öğrencilere deneyim kazandırılır. 4 yıl boyunca tüm dersleri başarı ile geçen, staj zorunluluğunu tamamlayan ve mezuniyet koşullarına uyan öğrenciler Elektrik Mühendisliği Bölümü Lisans Diploması almaya hak kazanır. İsteyen kişiler direkt çalışma hayatına başlayabilir, isteyenler ise yüksek lisans ve doktora gibi üst programlarla kendini geliştirebilir. Bu sayede üniversitede akademisyen olarak çalışabilirler.

Elektrik Mühendisliği bölümü okuyan kişilerin hangi dersleri gördüğü merak edilen bir konudur. Pek çok dersin yer aldığı bu bölümden mezun olan kişilerin elektrik üretimi konusunda profesyonel olması amaçlanır. Bu bölümün içeriğinde bulunan dersler arasında şunlar yer alır:

  • Fizik
  • Malzeme bilimi
  • Elektromanyetik enerji etkinlikleri
  • Bilgisayar ve bilgi sistemleri
  • Otomatik kontrol sistemleri
  • Elektrik mühendisliği ve etik
  • Elektrik dağıtım otomasyon
  • Güç elektroniği devreler
  • Elektrik devre temelleri
  • Bilgisayar ağları ve güç sistemleri
  • Elektromagnetik alanlara giriş
  • Yüksek gerilim tekniği
  • Sayısal devreler
  • Mühendislikte çizim ve tasarım
  • Elektrik makineleri

Elektrik Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Elektrik sistemlerinin üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar pek çok süreci yürüten Elektrik Mühendislerinin görevleri oldukça fazladır. Elektrik Mühendisliği mezunlarının iş tanımı arasında şunlar yer alır:

  • Elektrikli tesisat, alet, ekipman ve sistemleri tasarlamak
  • Tesisatları ve sistemleri test ederek veri analizi yapmak
  • Elektrik enerjisi üreten ve tüketen yerlerin projesini, işletmesini ve montajını yapmak
  • Elektrik sistemlerinin çalışma verimliliğini artırmak için araştırmalar yapmak
  • İnşaat, montaj veya imalat için detaylı hesaplama yapmak
  • Projelerle ve çalışmalarla ilgili rapor yazmak
  • Projeler ve devre şemaları oluşturmak için bilgisayar destekli yazılımları ve tasarım uygulamalarını kullanmak
  • Projelerin güvenlik yönetmeliklerine uygun bir şekilde çalışmasını sağlamak
  • Proje ekibinde yer alan elemanları eğitmek ve denetlemek
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Elektrik Mühendisliği mezunları iş imkanları nelerdir?

Elektrik Mühendisliği okuyan kişilerin iş olanağı oldukça fazladır. Hemen her şirket üretim esnasında elektrik kullandığı için bu alanda bir uzmana gerek duyar. Elektrik Mühendisleri de burada devreye girerek elektrik enerjisini en verimli şekilde kullanmaya yönelik geliştirmeler yapar. Elektrik Mühendisleri hem devlette hem de özel sektörde iş bulma konusunda avantajlıdır. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından onayı kurumlardan eğitim alan Elektrik Mühendisleri, sınavı başarıyla geçerse iş güvenliği uzmanı olarak da çalışabilir. Lisans programı bittikten sonra yüksek lisans ve doktora gibi üst programlarla kendini geliştiren kişiler ise akademisyen olarak çalışabilir. Pedagojik formasyon alan elektrik mühendisleri ise meslek liselerinde elektrik öğretmeni olarak görev alabilir.

Elektrik Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Elektrik Mühendisleri büro, ofis gibi yerlerde çalışabileceği gibi sahada yani açık alanda da çalışabilir. Özellikle şantiyelerde elektrik mühendislerine ihtiyaç duyulur. Elektrik Mühendisliği mezunlarının çalışma alanları aşağıdaki gibidir:

  • Elektrikli makineler
  • Aydınlatma
  • Elektrik üretimi
  • Kablo üretimi
  • Elektrikli ulaşım araçları
  • Elektrik iletimi
  • Elektrik dağıtımı
  • Güç elektroniği
  • Endüstriyel otomasyon
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Elektrik Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları var mı?

Elektrik Mühendislerinin kamuda çalışabileceği pek çok alan vardır. Bunun için KPSS’ye girerek ilgili puan türünde yeterli puan almaları gerekir. Sonrasında istedikleri kurum için tercih yapabilirler. Elektrik Mühendislerinin en çok tercih ettiği kamu kurumları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. yer alır. Devlet kurumlarında çalışan Elektrik Mühendisleri, bu yerlerdeki projelerde önemli görevler üstlenir. Yalnızca elektrik mühendisi olarak değil, projeyi yöneten kişi olarak da çalışırlar. Bu sayede farklı alanlarda deneyim sahibi olabilirler.

Elektrik Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları nelerdir?

Özel sektörde Elektrik Mühendisleri oldukça geniş bir iş alanına sahiptir. Elektronik cihazlar üreten pek çok firma, elektrik mühendislerine ihtiyaç duyar. Çünkü bu cihazların tasarlayan ve üreten kişiler elektrik mühendisleridir. Ayrıca inşaat sektöründe de elektrik mühendisleri önemli yer tutar. Bu yüzden şantiyelerde, inşaat firmalarında da çalışabilirler. AR-GE çalışmalarında ve laboratuvarlarda da çalışabilen Elektrik Mühendisleri, özel sektörde kendi alanlarına yönelme konusunda daha avantajlıdır. Bu sayede de kendilerini geliştirerek istedikleri işlere imza atabilirler.

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Elektrik mühendisi

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