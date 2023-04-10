Ekonomi mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Ekonomi bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Üniversitelerde yer alan Ekonomik bölümü, ülkeler için çok büyük önem taşır. İktisatla benzer bir alan olan Ekonomi, genellikle özel üniversitelerde yer alan bir bölümdür. Bu bölümde okuyan öğrenciler, ilerde meslek hayatına atıldıklarında ekonomi ile ilgili pek çok gelişmeye de yön verebilir. Hayatımızda pek çok şey ekonomi ile ilişkili olduğu için Ekonomi bölümünden mezun olan kişilerin iş alanı oldukça geniştir. Paranın yönetimi konusunda uzman olan Ekonomi mezunları, özellikle finans alanında çalışarak verimliliği artırabilir. Kârını artırmak isteyen her kurumun ve işletmenin bir ekonomistle çalışması neredeyse zorunluluk haline gelmiştir.

Ekonomi bölümü nedir?

Üretimden tüketime kadar olan tüm süreçleri kapsayan ithalat ve ihracat gibi konuları inceleyen bilim dalına ekonomi adı verilir. Bu bilim dalının öğretildiği bölüm de Ekonomi bölümüdür. Bu bölüm, öğrencilere temel ekonomi hakkında bilgiler vermeyi ve verileri analiz etmeyi öğretir. Ayrıca kurum ve kuruluşların ekonomik işlemlerini takip etmek, denetlemek ve bunlardan anlamlı sonuçlar çıkararak satış alanında verim elde etmek gibi amaçlara sahiptir. Ekonomi bölümü okuyacak öğrenciler pek çok dersten sorumlu olur. Bu dersler ekonomi alanında detaylı bilgi edinebilmek açısından çok önemlidir. Ekonomi bölümü dersleri aşağıda verilmiştir:

Ekonomi

İstatistik

Siyaset bilimi

Makro iktisat

Mikro iktisat

Para bilimi

Çevre ekonomisi

Para ve bankacılık

Sanat ve kültür ekonomisi

İşletme

Matematik

Muhasebe

Uluslararası ekonomi

Ekonomi bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Ekonomi bölümü, üniversitelerin 4 yıllık lisans programları arasında yer alır. Bu bölüm, eşit ağırlık puan türünden öğrenci kabul eder. Bölümden mezun olan kişiler Ekonomist unvanı alır. Ancak çalıştıkları alana göre farklı meslek unvanları da alabilirler. 8 dönemlik eğitim hayatını başarılı bir şekilde tamamlayan kişiler, Ekonomi Lisans Diploması almaya hak kazanır. Bölümde verilen dersler temel kuramsal konularla başlar ve sağlam bir ekonomi temeli verilir. Sonrasında ise kuramsal ve uygulamalı dersler ile öğrencilere deneyim kazandırılır.

4 yıllık lisans eğitimini tamamlayan kişiler, lisansüstü olarak yüksek lisans ve doktora programlarında da ekonomi bölümünü bulabilir. Bu sayede bu alanda kendilerini daha da geliştirebilirler. İster sektörde ister akademide çalışabilirler. Özellikle akademisyen olarak görev almak isteyen kişilerin mutlaka bu lisansüstü programları tamamlamaları gerekir. İlgi alanlarına göre konular seçerek ekonomi alanında pek çok çalışmaya imza atabilirler.

Ekonomi mezunları ne iş yapar?

Ekonomi mezunlarının çalışma alanı çok geniştir ve ekonomik politikanın her açısını kapsayabilir. Ekonomistlerin genel görev tanımı ve yükümlülükleri ise şu şekilde sıralanabilir:

Geçmişte ve şimdiki ekonomik sorunları, krizleri ve eğilimleri analiz etmek

Matematiksel modeller ve istatiksel teknikler yardımıyla verileri değerlendirmek

İşletmeleri, bireyleri ve hükümeti ekonomik konularda bilgilendirme

Araştırma sonuçlarının yer aldığı tablo, grafik ve rapor hazırlamak

Sağlık, eğitim, çevre ve kalkınma gibi farklı alanları ekonomi açısından analiz etmek

Piyasadaki eğilimleri yorumlamak ve tahmin etmek

Tasarruf politikaları uygulayarak ekonomik sorunları çözmek için öneriler sunmak

Yenilenebilir kaynakların tahmini üretimi ve tüketimi hakkında tahminde bulunmak

Yenilenemeyen kaynakların arzı ve tüketimi hakkında analiz yapmak

Ekonomi mezunları iş imkanları nelerdir?

Ekonomi bölümünden mezun olan kişiler, bir bilim dalı hakkında uzman oldukları için geniş bir çalışma alanına sahiptir. Bu bölümü okuyan kişiler, ticaretle ilişkisi olan tüm sektörlerde kendine iş bulabilir. Ayrıca ekonomi mezunları tek bir iş yapmaz. Müfettiş ve mali müşavir gibi meslekleri de Ekonomi mezunları yapabilir. Yani ekonomist unvanı ile değil farklı unvanlarla da çalışabilirler. Ekonomi bölümü mezunlarının iş olanakları arasında şunlar yer alır:

Banka müfettişi, gişe görevlisi

Değerleme uzmanlığı

Mali müşavirlik

Arabuluculuk

Şirketlerde mali işler departmanında görevli

Şirketlerin yönetim kurulu üyeliği

Ekonomi mezunları nerelerde çalışır?

Ekonomi mezunlarının çalışma alanı oldukça geniştir. Ticaretin ve alışverişin söz konusu olduğu tüm alanlarda çalışabilirler. Bu çalışma alanları aşağıda sıralanmıştır:

Merkez Bankası

Türkiye İstatistik Kurumu

Maliye Bakanlığı

Özel ve kamu bankaları

Borsa İstanbul

Rekabet Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Hazine ve Ekonomi Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı

Özel şirketler

İnşaat sektörü

Otomotiv sektörü

Gıda sektörü

Turizm sektörü

Ekonomi mezunlarının kamuda iş olanakları nedir?

Ekonomi bölümünden mezun olan kişiler, finans alanında çalıştıkları için kamu kuruluşlarında rahatlıkla iş bulabilir. Pek çok kamu kurumu ekonomiste ihtiyaç duyar. Çünkü bu kurumların finansal süreçleri dikkatli bir şekilde yönetilmelidir. Kamuda çalışmak isteyen bir ekonomist, öncelikle KPSS’ye girmelidir. İlgili puan türünde yeterli puan alırsa çalışmak istediği kamu kurumları için tercih yapabilir. Bu kurumlarda çalıştığı alana göre farklı unvanlar alabilir. Devletin finans alanında uzman kişilere ihtiyacı olduğu için bakanlıklar, belediyeler, kamu kurumları ekonomist çalıştırır. Aynı zamanda muhasebeci, bankacı, müfettiş, mali müşavir olarak da bu devlet kurumlarında çalışmak mümkündür.

Ekonomi mezunlarının özel sektörde iş olanakları nedir?

Özel sektörde çalışmak isteyen ekonomi mezunları, çok geniş bir iş olanağına sahiptir. Çünkü özel sektörde bir sürü şirket yer alır. Gerek finans ve ekonomi ile ilgili olsun gerek farklı bir sektör olsun, mutlaka bir ekonomiste ihtiyaç vardır. Çünkü şirketlerin finansal süreçlerini yönetecek kişiler, o şirketlerin kâr elde etmesi ve verimliliği açısından önem taşır. Özel sektörde eğitim, satış ve pazarlama, turizm, bilgi ve iletişim, tarım orman, borsa, gayrimenkul, yiyecek ve içecek hizmeti, ekonomik danışmanlık, bankacılık gibi alanlarda ekonomi mezunları rahatlıkla iş bulabilir.