Ekonomi mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Ekonomi bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Üniversitelerde yer alan Ekonomik bölümü, ülkeler için çok büyük önem taşır. İktisatla benzer bir alan olan Ekonomi, genellikle özel üniversitelerde yer alan bir bölümdür. Bu bölümde okuyan öğrenciler, ilerde meslek hayatına atıldıklarında ekonomi ile ilgili pek çok gelişmeye de yön verebilir. Hayatımızda pek çok şey ekonomi ile ilişkili olduğu için Ekonomi bölümünden mezun olan kişilerin iş alanı oldukça geniştir. Paranın yönetimi konusunda uzman olan Ekonomi mezunları, özellikle finans alanında çalışarak verimliliği artırabilir. Kârını artırmak isteyen her kurumun ve işletmenin bir ekonomistle çalışması neredeyse zorunluluk haline gelmiştir.
Üretimden tüketime kadar olan tüm süreçleri kapsayan ithalat ve ihracat gibi konuları inceleyen bilim dalına ekonomi adı verilir. Bu bilim dalının öğretildiği bölüm de Ekonomi bölümüdür. Bu bölüm, öğrencilere temel ekonomi hakkında bilgiler vermeyi ve verileri analiz etmeyi öğretir. Ayrıca kurum ve kuruluşların ekonomik işlemlerini takip etmek, denetlemek ve bunlardan anlamlı sonuçlar çıkararak satış alanında verim elde etmek gibi amaçlara sahiptir. Ekonomi bölümü okuyacak öğrenciler pek çok dersten sorumlu olur. Bu dersler ekonomi alanında detaylı bilgi edinebilmek açısından çok önemlidir. Ekonomi bölümü dersleri aşağıda verilmiştir:
Ekonomi bölümü, üniversitelerin 4 yıllık lisans programları arasında yer alır. Bu bölüm, eşit ağırlık puan türünden öğrenci kabul eder. Bölümden mezun olan kişiler Ekonomist unvanı alır. Ancak çalıştıkları alana göre farklı meslek unvanları da alabilirler. 8 dönemlik eğitim hayatını başarılı bir şekilde tamamlayan kişiler, Ekonomi Lisans Diploması almaya hak kazanır. Bölümde verilen dersler temel kuramsal konularla başlar ve sağlam bir ekonomi temeli verilir. Sonrasında ise kuramsal ve uygulamalı dersler ile öğrencilere deneyim kazandırılır.
4 yıllık lisans eğitimini tamamlayan kişiler, lisansüstü olarak yüksek lisans ve doktora programlarında da ekonomi bölümünü bulabilir. Bu sayede bu alanda kendilerini daha da geliştirebilirler. İster sektörde ister akademide çalışabilirler. Özellikle akademisyen olarak görev almak isteyen kişilerin mutlaka bu lisansüstü programları tamamlamaları gerekir. İlgi alanlarına göre konular seçerek ekonomi alanında pek çok çalışmaya imza atabilirler.
Ekonomi mezunlarının çalışma alanı çok geniştir ve ekonomik politikanın her açısını kapsayabilir. Ekonomistlerin genel görev tanımı ve yükümlülükleri ise şu şekilde sıralanabilir:
Ekonomi bölümünden mezun olan kişiler, bir bilim dalı hakkında uzman oldukları için geniş bir çalışma alanına sahiptir. Bu bölümü okuyan kişiler, ticaretle ilişkisi olan tüm sektörlerde kendine iş bulabilir. Ayrıca ekonomi mezunları tek bir iş yapmaz. Müfettiş ve mali müşavir gibi meslekleri de Ekonomi mezunları yapabilir. Yani ekonomist unvanı ile değil farklı unvanlarla da çalışabilirler. Ekonomi bölümü mezunlarının iş olanakları arasında şunlar yer alır:
Ekonomi mezunlarının çalışma alanı oldukça geniştir. Ticaretin ve alışverişin söz konusu olduğu tüm alanlarda çalışabilirler. Bu çalışma alanları aşağıda sıralanmıştır:
Ekonomi bölümünden mezun olan kişiler, finans alanında çalıştıkları için kamu kuruluşlarında rahatlıkla iş bulabilir. Pek çok kamu kurumu ekonomiste ihtiyaç duyar. Çünkü bu kurumların finansal süreçleri dikkatli bir şekilde yönetilmelidir. Kamuda çalışmak isteyen bir ekonomist, öncelikle KPSS’ye girmelidir. İlgili puan türünde yeterli puan alırsa çalışmak istediği kamu kurumları için tercih yapabilir. Bu kurumlarda çalıştığı alana göre farklı unvanlar alabilir. Devletin finans alanında uzman kişilere ihtiyacı olduğu için bakanlıklar, belediyeler, kamu kurumları ekonomist çalıştırır. Aynı zamanda muhasebeci, bankacı, müfettiş, mali müşavir olarak da bu devlet kurumlarında çalışmak mümkündür.
Özel sektörde çalışmak isteyen ekonomi mezunları, çok geniş bir iş olanağına sahiptir. Çünkü özel sektörde bir sürü şirket yer alır. Gerek finans ve ekonomi ile ilgili olsun gerek farklı bir sektör olsun, mutlaka bir ekonomiste ihtiyaç vardır. Çünkü şirketlerin finansal süreçlerini yönetecek kişiler, o şirketlerin kâr elde etmesi ve verimliliği açısından önem taşır. Özel sektörde eğitim, satış ve pazarlama, turizm, bilgi ve iletişim, tarım orman, borsa, gayrimenkul, yiyecek ve içecek hizmeti, ekonomik danışmanlık, bankacılık gibi alanlarda ekonomi mezunları rahatlıkla iş bulabilir.