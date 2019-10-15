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Engelsiz Filmler Festivali Ankara’da

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SİNEMA TV  | 15.10.2019 13:52 | Son Güncelleme

Engelsiz Filmler Festivali, İstanbul ve Eskişehir’in ardından Ankara’da sinemaseverlerle buluşuyor.

Engelsiz Filmler Festivali Ankara’da

Bu yıl yedinci kez düzenlenen Engelsiz Filmler Festlivali’nin Ankara durağında 48 erişilebilir film seyirciyle buluşacak. Programda bu yıl Engelsiz Yarışma, Dünyadan, Çocuklar İçin, Uzun Lafın Kısası, Otizm Dostu Gösterim bölümlerinin yanı sıra bu sene eklenen Ayrıksı Otu, Rehber Köpekler, Be In!, Bizim için, Bizsiz Asla! ve Kim Demiş? olmak üzere 10 tematik başlık yer alıyor.

Engelsiz Yarışma Ödülleri Sahiplerini Bulacak!

Festivalin bu yılki Engelsiz Yarışma bölümünde; Mahmut Fazıl Coşkun’un Anons, Banu Sıvacı’nın Güvercin, Ali Vatansever’in Saf, Guillaume Giovanetti ve Çağla Zencirci’nin Sibel ve Emre Yeksan’ın Yuva filmleri Engelsiz Yarışma Ödülleri için yarışmaya devam ediyor.

Sinema sektörünün değerli isimleri Natali Yeres, Yonca Ertürk ve Burak Göral ile seyirciler tarafından belirlenen Engelsiz Yarışma ödülleri 19 Ekim Cumartesi akşamı Goethe-Institut Ankara’da düzenlenecek Ödül Töreni’nde sahiplerini bulacak.

Sanal Gerçeklik Deneyimi de Ankara’da!

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu iş birliği ile hazırlanan sanal gerçeklik programında bu yıl Kanada, Arjantin ve İngiltere’den 3 proje yer alıyor. Kalina Bertin’ın, bizi bipolaritenin istikrarsız fakat büyüleyici dünyasına davet eden Manik VR Manic VR; epilepsi nöbetleriyle mücadele eden sanatçı Jane Gauntlett’in kendi hikayesinden esinlendiği Kendimle Dans In My Shoes: Dancing with Myself ve tekerlekli sandalye kullanan genç bir kadının bedenini tanımasını anlatan 120 Cm: Kör Randevu 4 Feet: Blind Date adlı projeler sanal gerçeklik gözlüğü aracılığıyla festival gösterim mekanlarının fuaye alanlarında saat 12:00 ile 20:00 arasında deneyimlenebilecek.

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Otizm Dostu Gösterim Gerçekleşecek

Engelsiz Filmler Festivali’nin Ankara programında, otizmli çocuk ve gençlerin rahat bir şekilde film izleyebilmelerine imkân sağlayan “Otizm Dostu Gösterim”de Japon animasyonunun başarılı yönetmeni Mamoru Hosoda’nın Küçük Kardeşim Mirai adlı filmi seyircilerle buluşacak. Film, loş bir salonda, ses seviyesi düşük tutularak gösterilirken, seyirciler gösterim sırasında salonda yiyecek ve içecek bulundurabilecek ve diledikleri gibi hareket edebilecekler.

Engelsiz Filmler Festivali’nin programında yer alan tüm filmler göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar içinse işaret dili ve ayrıntılı altyazı ile gösteriliyor. Festival’de gösterimlerin yanı sıra, gösterim sonrası film ekipleriyle yapılan söyleşiler de işaret dili çevirmeni eşliğinde gerçekleşiyor. 19 Ekim tarihinde düzenlenecek olan festivalin Ödül Töreni’nde de işaret dili çevirisi ve sesli betimleme yapılacak.

Tüm Gösterim Ve Etkinlikler Ücretsiz

Engelsiz Filmler Festivali bu sene de tüm gösterimlerini ve yan etkinliklerini ücretsiz olarak seyircilere sunuyor.

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Engelsiz Filmler Festivali

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