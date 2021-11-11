Engin Akyürek sosyal medyayı salladı

Engin Akyürek, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabı açarak hayranlarını sevindirdi. Ara sıra paylaşım yapan Engin Akyürek, şu sıralar Same Film ile O3 Medya’nın Disney Plus için hazırladığı “Kaçış” dizisinin çekimlerine hazırlanıyor.

En son Sefirin Kızı dizisiyle ekranda olan oyuncu yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Şu sıralar bir akar yakıt firmasını reklam yüzü olan oyuncu çekim arkasından bir kareyi Instagram hesabından yayınladı.

Akyürek'in paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.



