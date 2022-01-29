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Engin Akyürek'ten kötü haber!

29.01.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Kaçış' adlı diziyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Engin Akyürek'ten kötü haber geldi. Başarılı isim koronavirüse yakalandı.

Engin Akyürek'ten kötü haber!

Yağız Alp Akaydın'ın yönettiği "Kaçış" dizisinin Antep çekimleri sürüyor. Disney Plus için O3 Medya'nın çektiği dizi Engin Akyürek ile İrem Helvacıoğlu'nu buluşturmuştu. Hikayesi de Engin Akyürek'e ait olan dizide ayrıca Levent Ülgen, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Sezgin Uzunbekiroğlu ve Adem Yılmaz da önemli rolleri oynuyor.

SETTE KORONA VAKLARI PATLAK VERDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçen günlerde yaşanan kar fırtınası nedeniyle mahsur kalan ve sete çıkamayan ekip bir yandan da koronayla mücadele ediyor. Ekipte sık sık yaşanan korona vakaları çalışma şartlarını zora sokuyor.

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HASTALIĞI HAFİF ATLATIYOR

Son gelen habere göre dizide Mehmet adlı savaş muhabirine hayat veren Engin Akyürek korona oldu. Başarılı oyuncunun hastalığı hafif atlattığı öğrenildi. Ekip şu günlerde karantinada olan Akyürek'siz sahneleri çekiyor.

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Engin Akyürek
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