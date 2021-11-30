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Engin Akyürek’ten uzun bir aradan sonra hayranlarını sevindiren paylaşım

30.11.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engin Akyürek, son olarak Star Tv ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisiyle hayranlarının karşısına çıktı. Ünü ülke sınırlarını aşan Engin Akyürek, uzun bir süre sosyal medya hesabı açmamak için direnmişti. Sosyal medya hesabı açmış olsa da aktif olarak kullanmayan Engin Akyürek, ara sıra yaptığı paylaşımlarla takipçilerini sevindiriyor.

Engin Akyürek’ten uzun bir aradan sonra hayranlarını sevindiren paylaşım

Engin Akyürek, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabı açarak herkesi aşırtmıştı. Daha çok projeleriyle ilgili paylaşımlarda bulunan Engin Akyürek’in ‘İyi pazarlar’ yazarak yaptığı son paylaşımı takipçilerini mest etti.

Bir markanın reklam yüzü olan Engin Akyürek, markanın çekiminden bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Akyürek’in ateş kırmızısı, üzeri açık bir arabada desenli gömleğiyle verdiği poz kısa sürede hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı.

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En son 20 gün önce paylaşım yaptığı görülen oyuncunun son paylaşımı, Instagram'da hayranları arasında adeta bayram havası estirdi. Oyuncunun takipçileri tarafından paylaşıma; ‘Offf nasıl özledik, iyi ki geldin’ şeklinde pek çok yorum yapıldı.

KAÇIŞ DİZİSİNDE ROL ALIYOR

Engin Akyürek çok yakında kendi hikayesinden senaryolaştırılan Kaçış dizisi için sete çıkacak. Kaçış, Türkiye’ye güçlü bir yapımla girmek isteyen Disney Plus’ın ilk yerli dizisi olacak. Dizide oyuncuya İrem Helvacıoğlu eşlik ediyor.

Savaş muhabiri olan iki karakterin yaşadıklarına odaklanan dizinin çekimleri Gaziantep’te yapılacak. Savaşın yaşandığı bir bölgede sarsıcı olayların ekrana geleceği aksiyon dolu hikayenin ilk sezonunun 8 bölümden oluşması planlanıyor.

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Engin Akyürek
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