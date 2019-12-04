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Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını üzen karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 10:02 | Son Güncelleme

FOX TV ekranlarında yayımlanan Engin Altan Düzyatan'ın başrol oynadığı Kurşun dizisi final kararı alınca, başarılı oyuncu hayranlarını üzen bir karar verdi.

Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını üzen karar

TRT 1 ekranlarında yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisindeki oyunculuğuyla herkesi mest eden Engin Altan Düzyatan, yeni sezona FOX TV ekranlarının yeni projesi Kurşun dizisiyle geri dönmüş, Burak Özçivit'in başrol aldığı Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde yayımlanan Kuruluş Osman dizisinde yer almaması hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

Diriliş Ertuğrul'un ardından Burçin Terzioğlu ile başrolü paylaştığı Kurşun dizisi ise reyting kurbanı olmuş ve dizi final kararı alınca ise hayranları isyan etmişti. Dizisinin final yapmasının ardından ne yapacağı merak edilen başarılı oyuncu, kararını verdi.

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TELEVİZYONA ARA VERECEK

TV 100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre, reyting kurbanı olan Kurşun dizisinin ardından Düzyatan, televizyona ara verecek. Kurşun dizisinin final kararının ardından hayranlarının Burak Özçivit'in başrol aldığı Kuruluş Osman dizisinde görmek istedikleri Engin Altan Düzyatan'ın bu kararı hayranları oldukça üzdü.

BEKLEDİĞİNİ BULAMADI

Öte yandan 1970'lerin Türkiye'sinde geçen, başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun olduğu Kurşun dizisi, FOX TV ekranlarında iddialı bir başlangıç yapmış, ekran yolculuğuna büyük umutlarla başlamıştı. Ancak son haftalarda reytinglerde büyük düşüş yaşayan dizi, ekranlara flaş bir şekilde veda etme kararı aldı.

İlk 3 hafta reytinglerde kendisine iyi bir yer bulan Kurşun dizisi, son haftalarda reytinglerinde ise dibe çöktü.
Dizinin başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu gibi isimler yer alıyordu.


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Anahtar Kelimeler:
Engin Altan Düzyatan tv Kurşun

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
sana dedik o tip olmadı diye özelliklede fox olmaz dedik anlatamadık
ÇOK BÜYÜK HYARANIYDIM ERTUĞRUL GAZİNİN. YANLIŞ KANAL VE YANLIŞ ROL. BENCE YAŞLANDIRIP KURULUŞ OSMANDA ERTUĞRULU OYNAMALI
yarışma sun .bu millet ne asil millettirki osmanlı ya vefasından filmdeki karaktere bile vefasını gösterir.
@oben_busen_1973 adam çocuğunu abd de doğurtuyor ki ABD vatandaşı olsun diye burada da osmanlıcılığı istismar ediyor kaldı ki osmanli ne yerli dir ne milli devşirme lala ve paşaların yetiştirdiği ve yine devşirme cariyelerin doğurduğu şehzadeler ne kadar yerli tartışılır olmasına ramen onuda iyi bişi miş gibi istismar ediyorlar bunları izlemek değil temsiliyetliklerini tartışmak lazım
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