Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi Barbaroslar'dan ilk fragman yayınlandı! Barbaroslar ne zaman başlıyor?

Yapımcılığını ES Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca'nın oturduğu, başrollerini Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Caner Topçu'nun paylaştığı diziden ilk tanıtım yayınlandı.

Akdeniz’i Türk gölü haline getiren kahramanların hikayesini Barbaroslar, sonbaharda TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

En son TRT1 ekranlarında Diriliş Ertuğrul dizisinde başrol oynayan Engin Altan Düzyatan, Barbaros Hayrettin Paşa'nın ağabeyi olan Oruç Reis'i canlandıracak.



Dizide Barbaros Hayrettin Paşa'yı ise Ulaş Tuna Astepe canlandıracak.

Dizi 15. yüzyılın sonlarını yeniden canlandırıyor ve Oruç, İshak, İlyas ile Hızır adlı Akdeniz'deki 4 kardeşin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki etkileyici hikâyesini beyazcama taşıyor.



