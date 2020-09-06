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Engin Altan Düzyatan Pakistan'a gidiyor! 'Anlaşmam var'

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 13:21 | Son Güncelleme

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz akşam eşi Neslişah Alkoçlar ile Bebek'te görüntülendi. Düzyatan, yeni projesinde Oruç Reis'i canlandıracağını söyledi.

Engin Altan Düzyatan Pakistan'a gidiyor! 'Anlaşmam var'

Engin Altan Düzyatan, dün akşam Bebek'te bir mekanda görüntülendi. Eşi Neşlişah Alkoçlar ile yemek yiyen Düzyatan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Barbaros adlı dizide Oruç Reis karakterine hayat vereceğini söyleyen 41 yaşındaki oyuncu şunları söyledi:

"Çok heyecanlıyım. Herkesin beklediği bir proje. Projenin içerisinde yer aldığım için mutluyum. Meşakkatli ve uzun çalışılması gereken bir iş. Ben de çalışmaya başladım. Türk halkının seveceği bir iş olacak."

Yakın zamanda Pakistan'a gideceği iddialarını da doğrulayan Engin Altan Düzyatan, "Bir anlaşmam var. Yakın zamanda oraya gideceğim" dedi.

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