Engin Altan Düzyatan paparazzi olacak

Burada bulunan bir kafede toplantı yapan oyuncu çıkışta gazetecilerle konuştu. Yeni projesinin olup olmadığı ve tatil planı sorulan oyuncu; “Yeni proje her zaman var bakalım… Senaryo okuyoruz. Hepimiz tatil için çalışmıyor muyuz? Yine fotoğraf çekmeye gideceğim” dedi.

Öte yandan, ‘bir gün oyunculuğu bırakıp fotoğrafçı olur musunuz?’ sorusuyla karşılaşan Düzyatan; “Bir gün komple bırakırsam fotoğraf çekerim tabii. Ama profesyonel fotoğrafçılık başka bir iş” cevabını verdi. Gazetecilerden ‘birlikte paparazzilik yapalım’ teklifini alan oyuncu kahkaha atarak; “Olur abi yapalım bir akşam çıkalım. Kimi kovalayalım? Kim meşhur şu sıralarda? Şahan'ı (Gökbakar) yakalayalım ama o dışarı çıkmıyor ki…” şeklinde konuştu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde aynı sandıkta oy verdiği Burak Özçivit'in kendisini görmezden gelmesi hatırlatılan Düzyatan; “Burak benim eskiden beri kardeşim. Görmemiştir öyle bir şey olmaz aramızda” dedi. (Medyatava)

