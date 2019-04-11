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Engin Altan Düzyatan paparazzi olacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.04.2019 12:17 | Son Güncelleme

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, muhabirler tarafından görüntülendiği Etiler'de ayaküstü soruları yanıtladı.

Engin Altan Düzyatan paparazzi olacak

Burada bulunan bir kafede toplantı yapan oyuncu çıkışta gazetecilerle konuştu. Yeni projesinin olup olmadığı ve tatil planı sorulan oyuncu; “Yeni proje her zaman var bakalım… Senaryo okuyoruz. Hepimiz tatil için çalışmıyor muyuz? Yine fotoğraf çekmeye gideceğim” dedi.

Öte yandan, ‘bir gün oyunculuğu bırakıp fotoğrafçı olur musunuz?’ sorusuyla karşılaşan Düzyatan; “Bir gün komple bırakırsam fotoğraf çekerim tabii. Ama profesyonel fotoğrafçılık başka bir iş” cevabını verdi. Gazetecilerden ‘birlikte paparazzilik yapalım’ teklifini alan oyuncu kahkaha atarak; “Olur abi yapalım bir akşam çıkalım. Kimi kovalayalım? Kim meşhur şu sıralarda? Şahan'ı (Gökbakar) yakalayalım ama o dışarı çıkmıyor ki…” şeklinde konuştu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde aynı sandıkta oy verdiği Burak Özçivit'in kendisini görmezden gelmesi hatırlatılan Düzyatan; “Burak benim eskiden beri kardeşim. Görmemiştir öyle bir şey olmaz aramızda” dedi. (Medyatava)

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Engin Altan Düzyatan paparazzi

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