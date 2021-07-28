Engin Günaydın'dan hayranlarına 10 Bin Adım müjdesi: İkinci sezon doğum sancıları başladı

Dijital platform için çekilen ’10 Bin Adım’ adlı dizide Devin Özgür Çınar le birlikte rol alan Engin Günaydın güzel haberi Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu instagram hesabından rol arkadaşı Devin Özgür Çınar ile birlikte eğlenceli bir fotoğrafını "10 Bin Adım ikinci sezon doğum sancıları başladı" notuyla paylaştı.

10 Bin Adım dizisinde iki eski sevgili olan Ezgi ve Mehmet’in, sağlıklı bir yaşam adına birlikte günde 10 bin adım atmaya karar vermeleriyle yaşanan olaylar eğlenceli bir dille anlatılıyor.



