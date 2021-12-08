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Engin Hepileri'den Evlilik Hakkında Her Şey'e veda paylaşımı

08.12.2021 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey'de Koray karakterini canlandıran Engin Hepileri diziden ayrıldı. Engin Hepileri, sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.

Engin Hepileri'den Evlilik Hakkında Her Şey'e veda paylaşımı

FOX'ta ekranlara gelen 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde altı bölüm süren konuk oyunculuğu sona eren Engin Hepileri, 'Koray' karakterine veda etti.

Engin Hepileri, Instagram hesabından kadına karşı şiddete yönelik farkındalık mesajı yayınladı.

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"BU ADAMLAR GİZLENSELER DE GERÇEKLER VE ÇOKLAR"

Başarılı oyuncu paylaşımında "Bu güzel yolculukta emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve bizi ilgiyle izleyen izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Sizlerden haklı tepkiler aldım; Koray gibi meymenetsiz bir adamı oynadığım için. Benim görevim böyle bir karakteri en iyi şekilde canlandırmak. Çünkü bu adamlar gizlenseler de, gerçekler, aramızdalar ve oldukça çoklar. Belki durumun ciddiyetinin farkına varır da hep birlikte haykırırız" ifadelerini kullandı.

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Engin Hepileri
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