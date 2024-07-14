MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Engin Polat sessizliğini bozdu! ‘Bütün vebal üzerinize olacaktır’

Engin Polat sessizliğini bozdu! ‘Bütün vebal üzerinize olacaktır’

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
14.07.2024 17:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Kasım’da İstanbul merkezli 6 şehirde düzenlenen operasyonda Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklanmıştı. 75 sayfalık iddianame sonucunda Dilan ve Engin Polat için 20 yıldan 40 yıla kadar hapis talep edilmişti. Tutukluluğu devam eden Engin Polat, avukatı aracığıyla kamuoyuna açıklamada bulundu. Polat, ‘Bütün vebal üzerinize olacaktır’ diyerek, sessizliğini bozdu.

Engin Polat sessizliğini bozdu! ‘Bütün vebal üzerinize olacaktır’

İhtişamlı yaşamını gözler önünde yaşayan ve yapılan araştırma sonucunda kara para aklama başta olmak üzere farklı suçlarla yargılana Dilan ve Engin Polat’ın tutuklukları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde mahkeme Dilan Polat’ın kardeşleri Sıla ve Can Doğu’nun tahliye karar vermişti.

''DAĞ FARE DOĞURMUŞTUR'’

Uzun süredir sessizliğini koruyan Engin Polat kamuoyuna avukatı aracılığıyla bir açık mektup yayınladı. Polat, "Eşim Dilan'ın bu hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmamıştır. Bütün vebal üzerinize olacaktır. Özetle bir kumpas hukuksuz bir soruşturma çökmüş ve dağ fare doğurmuştur" dedi.

ENGİN POLAT’IN AÇIKLAMASI

Engin Polat’ın avukatı aracılığıyla paylaşıldığı açık mektupta şunları ifade etti:

aciklama-engin-polat-1

''EŞİM DİLAN'IN BU HUKUKSUZLUĞA DAYANACAK GÜCÜ KALMAMIŞTIR''

aciklama-engin-polat-2


Express
Bodrum fiyatlarına isyan etti! "Asgari ücretle..."Bodrum fiyatlarına isyan etti! "Asgari ücretle..."
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat
En Çok Okunan Haberler
Dünyanın konuştuğu suikastın arkasındaki isim: Thomas Matthew Crooks... Evinin etrafı sarıldı, ABD'li yetkili kullandığı silahı açıkladı! Milyonlarca evde var

Dünyanın konuştuğu suikastın arkasındaki isim: Thomas Matthew Crooks... Evinin etrafı sarıldı, ABD'li yetkili kullandığı silahı açıkladı! Milyonlarca evde var

Ağzından dökülen tek kelimeyle tarihe geçti: "Yeni bir sembol haline gelecek"

Ağzından dökülen tek kelimeyle tarihe geçti: "Yeni bir sembol haline gelecek"

Hesap vakti! Aralarında yöneticiler de var: Tek tek yakalandılar

Hesap vakti! Aralarında yöneticiler de var: Tek tek yakalandılar

Bodrum'daki otopark ücreti şoke etti! Ünlü isim hesabı söyleyip isyan etti

Bodrum'daki otopark ücreti şoke etti! Ünlü isim hesabı söyleyip isyan etti

Milyonların gözü Kabine'de! Kök maaş ve en düşük emekli maaşında son dakika düzenlemesi! İşte masadaki en güçlü rakam

Milyonların gözü Kabine'de! Kök maaş ve en düşük emekli maaşında son dakika düzenlemesi! İşte masadaki en güçlü rakam

En son 2016'da bikinili poz vermişti! Sibel Can'dan yaz pozu

En son 2016'da bikinili poz vermişti! Sibel Can'dan yaz pozu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.