Engin Polat sessizliğini bozdu! ‘Bütün vebal üzerinize olacaktır’

İhtişamlı yaşamını gözler önünde yaşayan ve yapılan araştırma sonucunda kara para aklama başta olmak üzere farklı suçlarla yargılana Dilan ve Engin Polat’ın tutuklukları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde mahkeme Dilan Polat’ın kardeşleri Sıla ve Can Doğu’nun tahliye karar vermişti.

''DAĞ FARE DOĞURMUŞTUR'’

Uzun süredir sessizliğini koruyan Engin Polat kamuoyuna avukatı aracılığıyla bir açık mektup yayınladı. Polat, "Eşim Dilan'ın bu hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmamıştır. Bütün vebal üzerinize olacaktır. Özetle bir kumpas hukuksuz bir soruşturma çökmüş ve dağ fare doğurmuştur" dedi.

ENGİN POLAT’IN AÇIKLAMASI

Engin Polat’ın avukatı aracılığıyla paylaşıldığı açık mektupta şunları ifade etti:

''EŞİM DİLAN'IN BU HUKUKSUZLUĞA DAYANACAK GÜCÜ KALMAMIŞTIR''



