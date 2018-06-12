MAGAZİN

Enis Arıkan'ın anne isyanı: Canımı sıkıyor artık

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.06.2018 17:38 | Son Güncelleme

Oyuncu Enis Arıkan, sosyal medya hesabından fenomen olan annesi Selma Hanım'la ilgili paylaşımda bulundu.

Enis Arıkan'ın anne isyanı: Canımı sıkıyor artık

Annesiyle birlikte çıktığı Antalya tatilinde, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’le aynı otelde kalan oyuncu Enis Arıkan, burada muhabirler tarafından görüntülendi.

Bergüzar Korel’le birlikte denize giren annesi Selma Hanım da muhabirlerin objektiflerine takılıp haber olunca oyuncu Enis Arıkan bu durumla sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dalga geçti.

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Haberin görüntüsünü hesabından paylaşan Arıkan; “Annemin benden meşhur olması canımı sıkıyor artık” notunu düştü.


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