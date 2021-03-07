Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında, nereli?

3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Enis Arıkan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü sonrasında ise Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümünden mezun olmuştur. Burada Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola ile birlikte okumuş, hâlâ iki ünlü oyuncu ile de çok güzel bir arkadaşlık yürütmektedir.

ENİS ARIKAN KİMDİR?

1983 doğumlu oyuncu İstanbullu'dur. Oyunculuk çocukluğundan beri hayalindeki meslek olan Enis Arıkan, birçok farklı kategorideki reklam filmlerinde rol almış, Müjdat Gezen Tiyatrosu, DOT Tiyatro ve Craft Tiyatro'da da çalışmalar yapmıştır.

Enis Arıkan'ın dizi ve tiyatro alanında iki ayrı ödülü bulunmaktadır.

İlk ödülünü, 2011 senesinde 2. Antalya Televizyon Ödülleri'nde almıştır. Komedi Dizisi dalında "Yerden Yüksek" dizisindeki performansıyla "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülmüştür.

İkinci ödülünü ise 2014'te 19. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde almıştır. Tiyatro ödülleri dalında Craft Tiyatro'daki performansıyla "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu" seçilmiştir.