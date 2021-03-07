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Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında, nereli?

07.03.2021 16:41 | Son Güncelleme:
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Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında, nereli?

1983 yılında İstanbul'da doğan Enis Arıkan, ünlü oyuncular Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola ile üniversite arkadaşıdır. Birçok reklam çalışmasında yol almış olan ünlü oyuncu, tiyatronun yanı sıra dizilerde de rol almıştır. Enis Arıkan, 1998 senesinden beri oyunculuk yapmaktadır.

3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Enis Arıkan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü sonrasında ise Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümünden mezun olmuştur. Burada Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola ile birlikte okumuş, hâlâ iki ünlü oyuncu ile de çok güzel bir arkadaşlık yürütmektedir.

ENİS ARIKAN KİMDİR?

1983 doğumlu oyuncu İstanbullu'dur. Oyunculuk çocukluğundan beri hayalindeki meslek olan Enis Arıkan, birçok farklı kategorideki reklam filmlerinde rol almış, Müjdat Gezen Tiyatrosu, DOT Tiyatro ve Craft Tiyatro'da da çalışmalar yapmıştır.

Enis Arıkan'ın dizi ve tiyatro alanında iki ayrı ödülü bulunmaktadır.

İlk ödülünü, 2011 senesinde 2. Antalya Televizyon Ödülleri'nde almıştır. Komedi Dizisi dalında "Yerden Yüksek" dizisindeki performansıyla "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülmüştür.

İkinci ödülünü ise 2014'te 19. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde almıştır. Tiyatro ödülleri dalında Craft Tiyatro'daki performansıyla "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu" seçilmiştir.

ENİS ARIKAN FİLMOGRAFİ

TİYATRO OYUNLARI

2013-2014 - Garaj, Yönetmen: İpek Bilgin – Craft Tiyatro

2014 - Makas 2, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro

2012 - 2013 - Altın Ejderha, Yönetmen: Serkan Salihoğlu – DOT Tiyatro

2011 - 2012 - Kutlama, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro

2008 - 2009 - Vur /Yağmala /Yeniden - DOT Tiyatro

2007 - 2009 - Kürklü Merkür, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro

2006 - 2007 - Hamlet – Müjdat Gezen Tiyatrosu

2006 - 2007 - Tuhaf Bir Aile – Müjdat Gezen Tiyatrosu

2005 - Herostratusu Unut – Müjdat Gezen Tiyatrosu

2004 - Artiz Mektebi– Müjdat Gezen Tiyatrosu

2003 - Yalancı – Müjdat Gezen Tiyatrosu

2001 - Pilli Gelin - Seden Kızıltunç

2000 - Kereviz Festivali - Seden Kızıltunç

FİLM VE DİZİLER

2014 - Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)

2014 - Cesur Hemşire (TV Dizisi)

2012 - Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)

2010 - 2011 - Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)

2010 - Aşk ve Ceza (TV Dizisi)

2009 - Kapadokya Düşleri (Ahmet) (TV Dizisi)

2008 - Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)

2007 - Genco (Cüneyt) (TV Dizisi)

2004 - Kadın İsterse (TV Dizisi)

2003 - Gurbet Kadını (Fırat) (TV Dizisi)

2002 - Çekirdek Aile (TV Dizisi)

2002 - Yıldızların Altında (TV Dizisi)

2001 - Hırsız (Cem) (TV Dizisi)

1999 - Zilyoner (TV Dizisi)

1998 - Gülerken Ağladık (TV Dizisi)

1998 - Aynalı Tahir (Erman) (TV Dizisi)

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Enis Arıkan Ezgi Mola Şebnem Bozoklu
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