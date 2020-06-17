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Enis Arıkan kimdir? Oyuncu Enis Arıkan kaç yaşında ve nereli? Hangi dizilerde oynadı? İşte Enis Arıkan'ın hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 22:16 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Enis Arıkan, bu akşam Survivor 2020'de Anlat Bakalım oyununda yarıştı. Survivor Nisa ile partner olan Enis Arıkan Anlat Bakalım'daki performansıyla dikkat çekti. Son dönemde oyunculuğun yanı sıra sunuculuk yapan ve çeşitli reklamlarda da oynayan Enis Arıkan, Ezgi Mola ile yakın dostluğuyla dikkat çekiyor. Enis Arıkan'ın hayatı da hayranları tarafından merak ediliyor. Peki Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında? İşte Enis Arıkan'ın hayat hikayesi.

Enis Arıkan kimdir? Oyuncu Enis Arıkan kaç yaşında ve nereli? Hangi dizilerde oynadı? İşte Enis Arıkan'ın hayat hikayesi

Enis Arıkan, daha önce birçok dizi ve sinema filminde rol almanın yanında sunuculuğuyla da dikkatleri çekiyor. Bu akşam Survivor'a konuk olacak Enis Arıkan, Anlat Bakalım oyununu Nisa ile birlikte oynayacak. İşte Enis Arıkan'ın hayatı...

ENİS ARIKAN KİMDİR?

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü’nden mezun oldu.

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Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi pek çok ünlü isimle sınıf arkadaşı olan Enis Arıkan, birçok reklam projesinde rol aldı. Jet Sosyete dizisinde Tony karakteriyle büyük bir kitlenin sevgisini kazandı.

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İlk dizi kariyerine 1998 yapımı Aynalı Tahir dizisi başlayan Enis Arıkan, bu dizi ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok projede yer aldı. Gürse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt’un başrollerini paylaştığı Jet Sosyete dizisinin kadrosunda yer alan Enis Arıkan, Tony karakterleriyle oldukça sevildi ve takdir topladı. Genellikle Ezgi Mola ve annesiyle paylaşımlar yapan Enis Arıkan, özel hayatını gözlerden uzak yaşadığı için sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor. Enis Arıkan şu anda Fox TV’de Benimle Söyle yarışmasını sunmaktadır.

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Filmleri ve Dizileri:

2014 – Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)
2014 – Cesur Hemşire (TV Dizisi)
2012 – Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)
2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)
2010 – Aşk ve Ceza (TV Dizisi)
2009 – Kapadokya Düşleri (Ahmet) (TV Dizisi)
2008 – Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)
2007 – Genco (Cüneyt) (TV Dizisi)
2004 – Kadın İsterse (TV Dizisi)
2003 – Gurbet Kadını (Fırat) (TV Dizisi)
2002 – Çekirdek Aile (TV Dizisi)
2002 – Yıldızların Altında (TV Dizisi)
2001 – Hırsız (Cem) (TV Dizisi)
1999 – Zilyoner (TV Dizisi)
1998 – Gülerken Ağladık (TV Dizisi)
1998 – Aynalı Tahir (Erman) (TV Dizisi)

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