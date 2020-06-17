Enis Arıkan kimdir? Oyuncu Enis Arıkan kaç yaşında ve nereli? Hangi dizilerde oynadı? İşte Enis Arıkan'ın hayat hikayesi

Enis Arıkan, daha önce birçok dizi ve sinema filminde rol almanın yanında sunuculuğuyla da dikkatleri çekiyor. Bu akşam Survivor'a konuk olacak Enis Arıkan, Anlat Bakalım oyununu Nisa ile birlikte oynayacak. İşte Enis Arıkan'ın hayatı...

ENİS ARIKAN KİMDİR?

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü’nden mezun oldu.

Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi pek çok ünlü isimle sınıf arkadaşı olan Enis Arıkan, birçok reklam projesinde rol aldı. Jet Sosyete dizisinde Tony karakteriyle büyük bir kitlenin sevgisini kazandı.

İlk dizi kariyerine 1998 yapımı Aynalı Tahir dizisi başlayan Enis Arıkan, bu dizi ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok projede yer aldı. Gürse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt’un başrollerini paylaştığı Jet Sosyete dizisinin kadrosunda yer alan Enis Arıkan, Tony karakterleriyle oldukça sevildi ve takdir topladı. Genellikle Ezgi Mola ve annesiyle paylaşımlar yapan Enis Arıkan, özel hayatını gözlerden uzak yaşadığı için sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor. Enis Arıkan şu anda Fox TV’de Benimle Söyle yarışmasını sunmaktadır.