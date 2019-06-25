Enis Fosforoğlu'nun eşinden duygusal mesaj

Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi Enis Fosforoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Fosforoğlu'nun eşi Feride Satıcı ve kızı Seren Fosforoğlu usta oyuncu toprağa verildikten saatler sonra duygusal bir yazı kaleme aldı.

Feride Satıcı vefat eden eşine şu sözlerle veda etti: Bu son fotoğrafın bir gün sonraki vedan olacağını sen biliyordun... Ben bilemedim... Çünkü sana ölümü hiç yakıştıramazdım. Enis Fosforoğlu seni çok özleyeceğim...

Kızı Seren Fosforoğlu ise babasının vefatı ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi; "Güzel adam... Babam! Daha demin elim telefona gitti. Uyku tutmuyor. Biliyorum normale dönecek bir süre sonra hayat. Ama içimdeki sızıya sızı eklenecek ve hiç geçmeyecek. Bugün gördüm ki seni sadece ben ve kardeşim, ailen değil seyircin,öğrencilerin, unutmayacak. Hep biz aile tiyatrosuyuz derdin. Kadromuz için aile gibiyiz derdin. Aile olmaya hep önem verdin. Anne baba ayrı büyüdüğün halde kendi aileni kurup baba gibi baba oldun bize. Bugün kocaman bir aile yolcu etti seni. Tiyatrodaki tören, cami doldu taştı.

Ne güzel kalıcı olabilmek. Ne güzel temiz bir isim bırakabilmek. En büyük mirasım sahnede bana öğrettiklerin ve soyadım. İnancım daha iyi bir yerde olduğunu söylüyor. Çok yoruldun. Orada dinlen ve huzurda ol. Seni seviyorum! Senin dediğin gibi ‘Dört dikişli kalbinin can parçası’ kızın bu tarafta seni yaşatmaya devam edecek. Söz..."



