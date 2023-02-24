Enkaz altında şarkısı istemişti! Zeynep Bastık hastanede olan Ayfer'e ulaştı

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden 99 saat sonra 15 yaşındaki Ayfer'i ve 101'inci saatte 13 yaşındaki kardeşi Fatma'ya ulaşılmıştı.

Kurtarma sırasında Ayfer'in ilk isteği, Zeynep Bastık'ın Gül Beyaz Gül adlı şarkısını dinlemek olmuştu. Arama kurtarma ekibi şarkıyı açmış ve iki kardeşi sağ salim hastaneye ulaştırmıştı.

Bastık o anları görünce "Ayfer'e ve kız kardeşine ulaştık. Ailesini, yakınlarını kaybettiğini öğrendik. Çok çok üzgünüm. En kısa sürede biraraya geleceğiz Ayfer ile. O şarkı, konser ne isterse...Kız kardeşiyle birlikte eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi yanlarında olacağıma da söz veriyorum...Ayfer sayende tarifsiz duygular içindeyim. Sana ve kardeşine sarılmak için gün sayacağım" demişti.

Zeynep Bastık iki kardeşe ulaştı ve Ayfer ile telefonda görüntülü konuştu. Duygusal anların yaşadığı görüşmede Zeynep Bastık, Ayfer'e moral vermeye çalıştı.



