Epic Games şova hazırlanıyor!

Epic Games Store, kısa süre içerisinde hatırı sayılı bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başardı. Elbette bu başarıda Epic Games’in platformuna özel olarak duyurulan oyunların da payı hayli fazlaydı.

Özellikle Metro Exodus gibi AAA kalitesindeki yapımların süreli olarak Epic Games Store’a özel olarak satışa sunulması, mevcut kullanıcı sayısını hızlı bir şekilde arttırdı.

Görünen o ki önümüzdeki dönemde, yalnızca Epic Games’in dijital satış platformu üzerinden satılacak oyunların sayısı daha da artacak.

PAX West 2019 etkinliğinde yayınlanan bir video ile Epic Games’in dijital satış platformuna özel olarak satışa sunulacak 8 oyun daha duyuruldu.

Epic Games’in platformuna özel olarak satışa sunulacak oyunlar ise şu şekilde; Ooblets, No Straight Roads, Manifold Garden, Superliminal, Wattam, Alto Collection, Airborne Kingdom ve The Eternal Cylinder.

Epic Games’in yeni oyunlarını bu videodan göz atabilirsiniz.

