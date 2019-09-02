Mynet Trend

Epic Games şova hazırlanıyor!

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 02.09.2019 07:57 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıla kadar PC tarafındaki dijital oyun sektörü Valve’in tekelinde bulunuyordu. Steam ile dijital oyun satışlarına ambargo koyan Valve, sektöre adeta damga vurmuştu. Fakat Epic Games’in attığı cesaret dolu adımlar ile bu tekele bir son verildi.

Epic Games şova hazırlanıyor!

Epic Games Store, kısa süre içerisinde hatırı sayılı bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başardı. Elbette bu başarıda Epic Games’in platformuna özel olarak duyurulan oyunların da payı hayli fazlaydı.

Özellikle Metro Exodus gibi AAA kalitesindeki yapımların süreli olarak Epic Games Store’a özel olarak satışa sunulması, mevcut kullanıcı sayısını hızlı bir şekilde arttırdı.

Görünen o ki önümüzdeki dönemde, yalnızca Epic Games’in dijital satış platformu üzerinden satılacak oyunların sayısı daha da artacak.

PAX West 2019 etkinliğinde yayınlanan bir video ile Epic Games’in dijital satış platformuna özel olarak satışa sunulacak 8 oyun daha duyuruldu.

Epic Games’in platformuna özel olarak satışa sunulacak oyunlar ise şu şekilde; Ooblets, No Straight Roads, Manifold Garden, Superliminal, Wattam, Alto Collection, Airborne Kingdom ve The Eternal Cylinder.

Epic Games’in yeni oyunlarını bu videodan göz atabilirsiniz.

PARTNERMükemmel saçla uyanmanın 10 yoluMükemmel saçla uyanmanın 10 yolu
Apple açıkladı! Tanıtım tarihi belli olduApple açıkladı! Tanıtım tarihi belli oldu
Meydan okumaya devam ediyorMeydan okumaya devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Epic Games Steam

En Çok Okunan Trend Haberler

Gelin şaşkına döndü! Tam 30 kilo taktılar, ama altın değil!

Gelin şaşkına döndü! Tam 30 kilo taktılar, ama altın değil!

Annelerinin cansız bedeninin başında feryat ettiler!

Annelerinin cansız bedeninin başında feryat ettiler!

Her satırı korkunç! Anne kan donduran cinayeti itiraf etti

Her satırı korkunç! Anne kan donduran cinayeti itiraf etti

Aleyna Tilki kararını verdi! Türkiye'den gidiyor

Aleyna Tilki kararını verdi! Türkiye'den gidiyor

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Need for Speed Heat fizik motoruyla hayal kırıklığı yarattı

Need for Speed Heat hayal kırıklığı yarattı

RDR 2 sonunda PC için de geliyor!

RDR 2 sonunda PC için de geliyor!

Çöpçatan uygulamaları tecavüzleri artırıyor mu?

Çöpçatan uygulamaları tecavüzleri artırıyor mu?

Google avukatı şirketi hareme çevirdi

Google avukatı şirketi hareme çevirdi

Instagram spam mesajlar nedeniyle zor zamanlar yaşıyor

Instagram zor zamanlar yaşıyor

Cyberpunk 2077 için en detaylı oyun içi video

Cyberpunk 2077 için en detaylı oyun içi video

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.