Kıyıya iki "kıyamet balığı" vurdu! Görüntüler paniğe neden oldu

Meksika’nın Cabo San Lucas sahilinde iki adet oarfish (kürek balığı) kıyıya vurmuş halde görüntülendi. Genellikle yaklaşık 1000 metre derinlikte yaşayan bu uzun ve şerit biçimli balıkların yüzeye yakın görülmesi son derece nadir bir durum olarak değerlendiriliyor.

Balıkların sahilde kıvranırken görüntülendiği anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntüler ilk olarak sahilde bulunan Monica Pittenger tarafından çekildi.

Görüntüler kısa sürede viral oldu

Videoda balıklardan birinin sahilde hareketsiz şekilde yattığı, diğerinin ise su ile kıyı arasında sıkışmış halde olduğu görülüyor. Görüntülerde zamanla bir kalabalığın balığın etrafında toplandığı dikkat çekiyor.

Monica Pittenger’in kız kardeşi Katie, balığın acı çektiğini fark edince hızla harekete geçti. Önce tek başına balığı suya doğru itmeye çalışan Katie’ye kısa süre sonra diğer kişiler de yardım etti. Bir süre sonra ikinci balık da aynı şekilde denize geri bırakıldı.

Monica Pittenger yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:

"Gözlerime inanamadım. Sanki bir film sahnesi gibiydi. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. İkinci balığı gördüğümde ise gerçekten biraz endişelendim.”

Monica ayrıca uzaktan ilk gördüklerinde parlak ve dikkat çekici bir şey fark ettiklerini belirterek, "Yaklaştığımızda daha önce hiç görmediğimiz bir canlı olduğunu anladık” dedi.

KIYAMET BALIĞI EFSANESİ YENİDEN GÜNDEMDE

Oarfish türü balıklar 30 feet (yaklaşık 9 metre) uzunluğa kadar büyüyebiliyor. Japon halk inanışlarında bu balıkların ortaya çıkmasının deprem ve tsunami gibi büyük doğal afetlerin habercisi olduğuna dair bir efsane bulunuyor.

Bu nedenle iki balığın aynı anda kıyıya vurması sosyal medyada bazı kullanıcılar arasında endişeye yol açtı.

Ancak bilim insanları, oarfish balıklarının görülmesi ile doğal afetler arasında bilimsel bir bağlantı bulunmadığını vurguluyor. Uzmanlara göre bu tür balıkların zaman zaman yüzeye çıkması nadir bir olay olsa da deprem ya da tsunami ile doğrudan ilişkili olduğuna dair kanıt bulunmuyor.

Surfer dergisinin aktardığı bilgilere göre söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasından sonra bölgede herhangi bir sismik hareketlilik de kaydedilmedi.

YAPAY ZEKA İDDİALARI DA ORTAYA ATILDI

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından bazı kullanıcılar videonun yapay zeka ile oluşturulmuş olabileceğini öne sürdü. Ancak Monica Pittenger, Instagram paylaşımının altına yaptığı yorumda görüntülerin tamamen gerçek olduğunu belirterek:

“Bu video yapay zeka değil, gerçekten benim çektiğim görüntüler”

ifadelerini kullandı.