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Havalimanındaki polis şiddetine tepki yağdı!

Mert Şuşut Mert Şuşut
DÜNYA  | 31.07.2019 16:15 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Ercan Havalimanı polis karakolunda, bir polisin sarhoş bir turisti yerde sürükleyerek tekmelemesi tepki çekti. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Böyle bir zihniyetin polisimizde yeri olmamalı" dedi.

Ercan Havalimanı'nda sarhoş olduğu belirtilen bir turist ile görevli polis memuru tartıştı.

Tartışma uzayınca, görevli memur, turisti bölgedeki karakola götürdü. Polis memuru, sürükleyerek karakolun içerisine soktuğu turisti, yerde de tekmeledi.

Diğer polislerin araya girmesi sonucu olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı.

Görüntülerin yayınlanması sonrası kamuoyunda büyük tepki oluştu. Polis Genel Müdürlüğü, olayı gerçekleştiren polis memuru hakkında soruşturma başlattı. Genel müdürlük görüntüleri sızdıranlar hakkında da araştırma başlattı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, olayla ilgili, "Yaklaşık bir ay kadar önce Ercan polis karakolunda gerçekleşen şiddetin görüntüleri bilgimize gelir gelmez, polis genel müdürü ile görüştüm, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı. İzleyen, müdahale etmeyenlerin de ihmali olduğu aşikar. Böyle bir zihniyetin polisimizde yeri olmamalı. Bu hem polis teşkilatımızın, hem de ülkemizin itibarına ciddi şekilde zarar verir" dedi.

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Polis Genel Müdürlüğü’nden olayla ilgili yapılan açıklamada ise, "13 Haziran 2019 tarihinde, Ercan Havalimanı'nda, görüntüdeki şahıs, aşırı alkollü içki tesiri altındayken, cep telefonlarının X-Ray cihazından geçtiği sırada telefonlarının ıslandığı gerekçesiyle, görevli polislere küfür edip, bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmıştır. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Görüntülerde, söz konusu şahsa karşı hiçbir zaman tasvip etmediğimiz şekilde davranan ve polis teşkilatının itibarını zedeleyecek tarzda harekette bulunan polis mensubu hakkında ise idari soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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ercan Kıbrıs KKTC polis şiddet

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