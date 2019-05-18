Ercan Kesal'dan İdris Koçovalı göndermesi

Ercan Kesal, Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Şenlikleri’nde konuşmacı olarak yer aldı. Kesal, konuşması esnasında mikrofondaki problemler nedeniyle sesinin bir kaç kez gitmesi üzerine “Bana silahımı getirin de sesçiye minik bir uyarıda bulunayım” dedi.

DÜRÜMCÜLER VE OTOPARKÇILAR PARA ALMIYOR

Bir anda Çukur’daki İdris Koçovalı karakterine bürünen Kesal salonu güldürdü. Kesal çok sayıda öğrencinin katılımıyla uzun bir söyleşi gerçekleştirdi.

Kesal ayrıca gerçek hayatta otoparkçılar ile dürümcülerin kendisinden para almadığını da söyledi.



