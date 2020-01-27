Ercan Kesal ilk kez yönetmen koltuğunda! 'Nasipse Adayız'

Festivalin Voices Bölümü’nde yapılan gösterimine Ercan Kesal başta olmak üzere filmin oyuncularından Selin Yeninci, Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta, kurgucusu Ali Aga, idari yapımcıları Yamaç Okur ve Suzan Güverte katıldı.

İlk kez festival seyircisi ile buluşan ve biletleri tükenen filmin gösterimine ilgi yoğundu. Filmden sonra yönetmen ve oyuncular sahneye çağırıldığında Ercan Kesal konuşmasına ülkemizde bir gün önce gerçekleşen Elazığ Depremi’nden dolayı ekip olarak derin bir üzüntü ile geldiklerini dile getirip kayıplarımızı anarak başladı. Oyuncu ve senarist olarak filmleriyle birçok festivale katılan Kesal, yönetmen olarak ilk kez katılmanın çok farklı ve heyecanlı olduğunu dile getirdi. İlk filminin Rotterdam gibi önemli bir festivalde seyirciyle buluşmasından çok mutlu olduğunu söyledi.

Ercan Kesal’ın aynı adlı romanından uyarlanan ‘Nasipse Adayız’, İstanbul’da bir belediyenin başkan aday adayı olan doktor Kemal Güner’in bir günde geçen trajikomik hikayesini konu alıyor. Başrollerinde Ercan Kesal, Selin Yeninci, İnanç Konukçu ve Muttalip Müjdeci’nin yer aldığı filmde Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta da konuk oyuncu olarak karşımıza çıkıyor.