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Ercan Kesal ilk kez yönetmen koltuğunda! 'Nasipse Adayız'

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 27.01.2020 14:08 | Son Güncelleme

Ercan Kesal’ın yazıp yönettiği, ilk uzun metraj filmi ‘Nasipse Adayız’ın dünya prömiyeri Avrupa’nın önemli festivallerinden 49. Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nde 25 Ocak Cumartesi günü gerçekleşti.

Ercan Kesal ilk kez yönetmen koltuğunda! 'Nasipse Adayız'

Festivalin Voices Bölümü’nde yapılan gösterimine Ercan Kesal başta olmak üzere filmin oyuncularından Selin Yeninci, Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta, kurgucusu Ali Aga, idari yapımcıları Yamaç Okur ve Suzan Güverte katıldı.

Nazan-Ercan Kesal_Valeriu Andriuta_Selin Yenici

İlk kez festival seyircisi ile buluşan ve biletleri tükenen filmin gösterimine ilgi yoğundu. Filmden sonra yönetmen ve oyuncular sahneye çağırıldığında Ercan Kesal konuşmasına ülkemizde bir gün önce gerçekleşen Elazığ Depremi’nden dolayı ekip olarak derin bir üzüntü ile geldiklerini dile getirip kayıplarımızı anarak başladı. Oyuncu ve senarist olarak filmleriyle birçok festivale katılan Kesal, yönetmen olarak ilk kez katılmanın çok farklı ve heyecanlı olduğunu dile getirdi. İlk filminin Rotterdam gibi önemli bir festivalde seyirciyle buluşmasından çok mutlu olduğunu söyledi.

Nasipse Adayız_Rotterdam Film Festivali

Ercan Kesal’ın aynı adlı romanından uyarlanan ‘Nasipse Adayız’, İstanbul’da bir belediyenin başkan aday adayı olan doktor Kemal Güner’in bir günde geçen trajikomik hikayesini konu alıyor. Başrollerinde Ercan Kesal, Selin Yeninci, İnanç Konukçu ve Muttalip Müjdeci’nin yer aldığı filmde Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta da konuk oyuncu olarak karşımıza çıkıyor.

Yapımcılığını Ay Yapım, Poyraz Film, Thalia Production ve Living Pictures gerçekleştirdiği film Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sırbistan Film Fonu tarafından desteklendi. Filmin görüntü yönetmenliğini Barbu Balasoiu üstlenirken, Ali Aga kurgusunu, Oya Köseoğlu da sanat yönetmenliğini yaptı. Türkiye-Sırbistan ortak projesi ‘Nasipse Adayız’, Rotterdam’daki dünya galasının ardından 2020’nin ikinci yarısında Türkiye’de sinemaseverlerle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
ercan kesal, nasipse adayız, sinema,

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