Erdal Beşikçioğlu hangi dizinin kadrosuna katıldı?

Bir dönemin fenomen dizisi 'Behzat Ç.'deki Behzat Amir rolüyle izleyicinin unutulmazları arasına giren Erdal Beşikçioğlu da, Kimsesizler dizisinde rol alacak.

Beşikçioğlu yeni projesi için saçını ve sakalını da kesti.

Daha önce 'Anne' ve 'Kızım' dizirinde rol alan çocuk oyuncu Beren Gökyıldız'ın başrolünde olacağı dizi yetimhanede yaşayan çocukların hayatını anlatacak.

Dizide; Kadın dizisinde 'Nisan' karakterini canlandıran bir diğer çocuk oyuncu Kübra Süzgün de rol alacak.



