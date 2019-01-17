Erdal Beşikçioğlu izinsiz fotoğraf davasını kaybetti

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde üç yıldır devam eden davanın karar duruşmasına davacı Erdal Beşikçioğlu'nun avukatı ile davalılar Volkan Yücel ve Bilgi İletişim Grubu avukatları katıldı.

Kitabın içeriğinin Behzat Ç., karakteri ve eserden kareler kullanılarak meydana geldiğini belirterek, “Müvekkilin sanatçı olarak rol aldığı karakter kitapta kullanılan görüntüler dizi için çekilen görüntülerdir. Bu kapsamda tazminat hakkı doğmuştur. Davamızın kabulüne karar verilsin” dedi.

Davalı Volkan Yücel ve Bilgi İletişim Grubu'nun avukatları ise, davacı Erdal Beşikçioğlu'nun eser niteliğinde olmadığını ve tazminat davası açmasının şartlarının oluşmadığını belirterek davanın reddini istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, gerekçesi sonradan açıklanmak üzere Erdal Beşikçioğlu'nun tazminat davasının reddine karar verdi. (Sözcü)

