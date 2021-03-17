Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu yıllar sonra yeniden aynı projede buluşuyor

Babil'in ardından son olarak Hükümsüz adlı dijital dizide etkili oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Nur Fettahoğlu 03 Medya ile el sıkıştı.

Nur Fettahoğlu, 2010 yılında Kurtlar Vadisi Filistin filmi ile aynı seti paylaştığı Erdal Beşikçioğlu ile yeniden bir araya geliyor.

O3 Medya tarafından çekileceği öğrenilen dizide rol alacak ikiliye, Tuvana Türkay ile Can Nergis de eşlik edecek.

Şu sıralar cast çalışmaları devam eden yapımın, hazırlık aşaması tamamlandıktan sonra önümüzdeki aylarda çekileceği öğrenildi.

ROLÜ NETLİK KAZANMADI

Şu sıralar Elit İşcan ile birlikte yerli içerik platformu Gain'de yayınlanması planlanan 7 bölümlük Hamlet isimli dizi için çalışan Erdal Beşikçioğlu'nun yeni projesinde hangi rolü canlandıracağı ise bilinmiyor.

Star Tv’de yayınlanacak dizinin kadrosuna Yasak Elma’nın Mert’i Can Nergis’de dahil oldu.

Diziye ayrıca yine bir dönem Yasak Elma dizisinde Leyla karakterine hayat veren Tuvana Türkay dahil edildi.





