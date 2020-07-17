Erdal Özyağcılar: Bu insanlık değil!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Erdal Özyağcılar, önceki gün Ulus'ta bir kahve dükkanından çıkarken objektiflere takıldı.

Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Özyağcılar, "Sizleri uzun zamandır görmüyordum, özlemişim" dedi.

Pandemi sürecinde sosyal medya hesabından yayınladığı eğlenceli videolarla konuşulan Erdal Özyağcılar, "Evde bol bol vaktimiz vardı. Ben keyif aldım ve insanların da keyif almasını istedim" şeklinde konuştu. Normalleşme adımlarının atılması ile birlikte bazı oyuncuların setlere çıkmak istememesi durumu hakkında konuşan Erdal Özyağcılar, "Kronik hastalığı olanlar tabii ki çıkmak istemeyebilir ancak ben önlemlerin alındığını düşünüyorum" dedi.

"BU İNSANLIK DEĞİL"

Özyağcılar, son zamanlarda ünlü isimlerin kadına şiddet haberleriyle gündeme gelmesini değerlendirdi. Usta oyuncu, "Bu olaylara hiç girmeyelim. Bu insanlık değil. Hepimizi bir anne doğurdu, önce bunu düşünmeliyiz" ifadelerini kullanarak, düşüncelerini dile getirdi.



Koronavirüse karşı maske takarak gerekli önlemleri alan Özyağcılar, basın mensuplarına da dezenfektan sıkmayı ihmal etmedi.

