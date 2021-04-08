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Erdal Özyağcılar'dan bomba hikaye! 'Ayağı çirkin birisiyle yapamam'

08.04.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olarak hayatını anlatan Erdal Özyağcılar açıklamalarıyla gündem oldu.

Erdal Özyağcılar'dan bomba hikaye! 'Ayağı çirkin birisiyle yapamam'

Yasak Elma dizisinde başrol oynayan 73 yaşındaki Erdal Özyağcılar, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu.

Çocukluk yıllarından ağabeyinin, aşırı kilo nedeniyle vefat etmesi, ailesinde travmaya yol açtığını belirten usta sanatçı, "Sadece yaşamama yetecek kadar beslediler ve bu durum yaklaşık 13 yaşına kadar devam etti. Ailemin benden önce Mustafa diye bir çocuğu olmuş. Çocuk çok güzel doğmuş, masmavi gözlü. Fakat bir de iştahlı çocuk, devamlı mama yiyor. Bir şey olmuş, 11 aylıkken çatlamış çocuk. 'Biz çatlattık çocuğu' derdi babaannem. Ondan sonra ben doğuyorum. Babaanne 'Aman' diyor, 'Az, az' diyor. Fazla yemek yok. Ben açlıktan o kadar çok kiraz yemişim ki veca olmuşum" dedi.

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'AYAĞI ÇİRKİN BİRİSİYLE YAPAMAM'

Eşi ile tanışma hikayesini de anlatan usta oyuncu, o dönemlerde kendisinden bir üst sınıfta olan Güzin Özyağcılar'dan hoşlandığını söyledi. Ayak fetişisti olduğunu sözlerine ekleyen ünlü oyuncu "Erkek çocukları konuşuyor ya delikanlılık zamanında 'Sen neyden hoşlanırsın?' diye sordular, ben de ayağı çirkin birisiyle asla yapamam dedim. O zaman Güzin'den de hoşlanıyorum, arkadaşlarıma söyledim. Sonra dediler ki 'Ağabey kolayı var. Biz onu yatırırız, çıkarırız ayakkabılarını bakarsın ona göre karar verirsin.' Tuttular zavallı Güzin'i yarım çizmelerini... Sonra baktım ve bu iş olur dedim" ifadelerini kullandı.

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Armağan Çağlayan Erdal Özyağcılar
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