Erdek nerede? Nerede denize girilir, plajına ve sahiline nasıl gidilir?

Marmara Bölgesindeki nadir tatil noktalarından biri olan Erdek, kendisiyle aynı ismi taşıyan körfezin kuzeyinde yer alıyor. Haliyle "Erdek körfezi nerede?" sorusu da sıkça karşılaşılan sorulardan birini oluşturuyor. Erdek'le beraber farklı yerleşim alanlarına da ev sahipliği yapan körfez, ülkemizde kesinlikle görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor. Erdek Nerede? Erdek yol tarifi ile birlikte "Erdek nereye bağlı?" gibi ilçenin konumuyla ilgili diğer soruların cevaplarını da bu başlık altında bulabilirsiniz. Balıkesir'e bağlı olan ve Güney Marmara kıyısında yer alan Erdek'e, kara yolu ve deniz yolu ile ulaşım sağlanabiliyor. Bandırma üzerinden yaklaşık 15 dakikada özel aracınız, taksi veya dolmuşlarla gidebileceğiniz ilçeye, Tekirdağ üzerinden ise araç taşımacılığı yapan gemilerle ulaşabiliyorsunuz. Yıl boyunca İstanbul - Bandırma arası işleyen feribotlarla da ister araçlı ister araçsız olarak önce Bandırma'ya, ardından Erdek'e geçebiliyorsunuz. Ayrıca Bandırma'dan Erdek'e giden toplu taşıma araçları da liman bölgesinde bulunuyor.

Erdek'te Nerede Denize Girilir? Erdek'in yaz boyunca yoğun şekilde yerli turist çekmesinin temel sebebi olan plajları, oldukça geniş bir alana yayılıyor ve zengin bir çeşitlilik içeriyor. Sığ veya derin denize sahip olanlar, ince kumlu ya da çakıllı kumsaldan oluşanlar gibi onlarca farklı plaj içeren Erdek'te, denize girebileceğiniz tüm noktaları daha detaylı bilgi verebilmek adına ayrı başlıklar altında sıraladık. Erdek Plajı Nerede? İlçe merkezini boydan boya kaplayan Erdek Plajı, aynı zamanda bölgenin en çok ziyaretçi çeken plajı olarak kabul ediliyor. Eğer kalabalıktan hoşlanmıyorsanız körfezdeki diğer plajları değerlendirebilirsiniz. Erdek Plajına ulaşmak ise oldukça kolay. Minibüslerin ve otobüslerin son durağı olan merkezdeki otogarda indikten sonra karşınıza çıkan caddeden yaklaşık 5 dakika boyunca sahile doğru yürümeniz yeterli. Böylece "Erdek sahili nerede?" sorusunu da cevaplamış oluyoruz. Erdek Ocaklar Nerede? Erdek'in kuzeyindeki bir beldesi olarak tanımlanabilecek Ocaklar, mavi bayrak ödüllü plajı nedeniyle yaz aylarında oldukça kalabalıklaşıyor. Özel aracınızla sahil yolundan kuzeye doğru hareket ederek 10 - 15 dakika içinde varabileceğiniz Ocaklar'a, Erdek'ten hareket eden minibüslerle de ulaşabilirsiniz. Ocaklar plajı, ince kumlu yapısı ve berrak denizi nedeniyle körfezdeki en iyi plajlardan biri sayılıyor.

Erdek Çuğra Plajı Nerede? Erdek'in diğer ödüllü bir plajı olan Çuğra, ilçe merkezinin kuzeyinde bulunmakla beraber Ocaklar'a göre çok daha kolay ve kısa sürede ulaşılabilen bir noktada konumlanıyor. Bu nedenle Erdek'in merkezinden Çuğra'ya bisiklet gibi basit araçlarla dahi gidebilirsiniz. Çuğra plajı çevresinde de tıpkı Ocaklar'da olduğu gibi kafe, restoran ve konaklama seçenekler yer alıyor. Erdek Kadınlar Plajı Nerede? Erdek'in de içinde bulunduğu Kapıdağ Yarımadasındaki yerleşim yerlerinden biri olan Turanköy, kadınlara özel plajından dolayı merak ediliyor. Aslında küçük bir koy olan kadınlar plajına özel aracınızla gidebileceğiniz gibi Erdek'ten hareket eden dolmuşlarla da ulaşabiliyorsunuz. Ancak Turanköy dolmuş seferlerinin gün içinde nadir olarak gerçekleştirildiğini de aklınızda bulundurmalısınız. Erdek Manastır Koyu Nerede? Turanköy'ün hemen ardından gelen ve Erdek plajı ya da Ocaklar kadar kalabalık olmayan Manastır Koyu'nda yiyecek, içecek, şezlong, şemsiye ve benzeri ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir işletme bulunuyor. Oldukça temiz bir kumsala sahip olan koy, Kapıdağ Yarımadasının kuzeyinde yer aldığı için deniz sık sık dalgalı olabiliyor.